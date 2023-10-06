Ждать первых заморозков или срезать урожай? Когда можно собирать калину и как это делать

Калина является не только украинским символом, но и полезной ягодой, сбор которой уже начали садоводы. Но когда лучше всего собирать калину — в сентябре, октябре или ноябре? Обо всех оптимальных сроках и правилах — читай в нашем материале.

Когда собирать калину и как правильно это делать

Калина оказывает противовоспалительное и жаропонижающее действие, ее можно употреблять людям с сахарным диабетом, для снижения кровяного давления и мочегонного действия. Это полезная и бюджетная ягода, типичная для украинской местности.

В калине содержатся следующие витамины и полезные элементы: А, С, Р, РР, К, Е. Также она полезна благодаря органическим кислотам — уксусной, муравьиной и олеиновой.

Сейчас также смотрят

Красную калину чаще всего собирают после первых заморозков. Ведь после промораживания она теряет горечь. Если она растет у тебя в саду, собирать калину можно со второй половины октября и даже до первого снега.

Однако собирать ее можно и с сентября, когда ягоды приобретают ярко-красный оттенок. Чтобы убрать горечь, можно просто положить урожай на несколько часов в морозильную камеру. Тогда она исчезнет, и ягода будет пригодной для варенья, чаев или настоек.

Если у тебя достаточно времени, лучше подождать до середины октября, тогда калина станет более сладкой и в ней будет еще больше полезных веществ.

Сбор калины должен проходить в сухую погоду, иначе ягоды могут размякнуть и испортиться. Удобно собирать калину продезинфицированными садовыми ножницами или секатором. Грозди срезают, а после этого можно обобрать ягоды для заготовки.

Сразу после сбора нужно хорошо перебрать калину, выбросить поврежденные и гнилые ягоды. После срезания грозди нужно разложить на противень или в другой посуде в один слой, так перебирание будет более удобным.

Если ты срезаешь калину в городе, делай это подальше от дорог и в чистых местах. Ее можно хранить в холодильнике, засушить или заморозить. Или приготовить что-то на зиму. Сушить калину можно в электросушилке, духовке или сухой комнате.

Раньше мы рассказывали, когда собирать арахис в Украине.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.