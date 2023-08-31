Когда собирать арахис и как правильно его хранить: лайфхаки для новичков

Арахис — уникальная культура для многих регионов. Но у некоторых людей не выходит его вырастить. Все дело в маленьких секретах, которые нужно знать для выращивания этого растения в условиях нашего климата.
Поскольку это довольно теплолюбивая культура, нужно создать благоприятные условия для комфортного роста этого растения. Когда собирать арахис и как это правильно делать — читай в материале.
Точных терминов для этого дела нет. Однако начинают сбор после того, как листья растения начинают желтеть. Для этого выкапывают несколько бобов и смотрят на семена. Если оно довольно легко вышелушивается, собирай урожай.
Также ориентируются на температуру воздуха. Она должна стойко держаться в пределах +10ºC.
Также ориентируются на температуру воздуха. Она должна стойко держаться в пределах +10ºC.
Однако затягивать со сбором бобов не стоит. Если почва промерзнет, то семена наберутся горечи и станут непригодными к еде. Просто подожди солнечный день и берись за уборку. Это следует делать с помощью вил.
Выкапывание арахиса — процесс, похожий на сбор картофеля. Если ты хоть раз выкапывал(-а) клубень, это не покажется тебе сложным делом. Для этого воспользуйся пошаговым планом действий:
Ранее мы рассказывали, чем удобрять пионы, чтобы хорошо росли.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.