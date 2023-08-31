Когда собирать арахис и как правильно его хранить: лайфхаки для новичков

Арахис — уникальная культура для многих регионов. Но у некоторых людей не выходит его вырастить. Все дело в маленьких секретах, которые нужно знать для выращивания этого растения в условиях нашего климата.

Поскольку это довольно теплолюбивая культура, нужно создать благоприятные условия для комфортного роста этого растения. Когда собирать арахис и как это правильно делать — читай в материале.

Когда собирать арахис в Украине 2023

Точных терминов для этого дела нет. Однако начинают сбор после того, как листья растения начинают желтеть. Для этого выкапывают несколько бобов и смотрят на семена. Если оно довольно легко вышелушивается, собирай урожай.

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Также ориентируются на температуру воздуха. Она должна стойко держаться в пределах +10ºC.

Однако затягивать со сбором бобов не стоит. Если почва промерзнет, то семена наберутся горечи и станут непригодными к еде. Просто подожди солнечный день и берись за уборку. Это следует делать с помощью вил.

Когда выкапывать арахис из огорода и как его правильно собирать: инструкция

Выкапывание арахиса — процесс, похожий на сбор картофеля. Если ты хоть раз выкапывал(-а) клубень, это не покажется тебе сложным делом. Для этого воспользуйся пошаговым планом действий:

Одной рукой придерживай стебель арахисового куста. Подкапывай у основания куста на штык лопаты. Почву аккуратно встряхивай с корней. Выкопанный куст клади на одну сторону. Так поступай с каждым кустом. Сложи их в снопы. После этого собери из ямок осыпавшиеся бобы. Их складывай в отдельную сухую емкость. Перекопанную грядку оставь стоять до весны. Выкопанные кустики в сухую погоду оставляй лежать на земле до вечера (так корни лучше просохнут).

Когда собирать арахис и что делать после выкапывания

Снопы подвешивай таким образом, чтобы корни свешивались к полу. Занеси в сухое помещение (на чердак). Держать кусты во взвешенном состоянии нужно неделю или две. За это время бобы созреют и подсохнут. Оборви бобы с побегами. Отмой арахис от почвы. Для этого используй шланг со средним напором воды. Затем бобы равномерно разложи на поверхности и высуши. Температура при сушке должна не превышать +40°C. Проветривай помещение и вытащи семена из скорлупы. Орешки подержи еще неделю в тепле. Помой и высуши, отдели от скорлупы. Держи в тканевых мешочках в сухом помещении. Температура должна быть около +10°C.

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