Чекати перших заморозків або зрізати урожай? Коли можна збирати калину та як саме це робити

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 06 Жовтня 2023, 12:15
Коли збирати калину та як правильно це робити
Фото: Pixabay

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