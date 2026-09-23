Стиль життя

Коли можна збирати калину та як саме це робити: чекати перших заморозків або зрізати урожай

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 23 Вересня 2026, 10:00 2 хв.
коли збирати калину
Фото Pixabay

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