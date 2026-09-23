Калина є не тільки українським символом, а ще й корисною ягодою, збір якої вже розпочали садівники. Але коли найкраще збирати калину — у вересні, жовтні чи листопаді? Про всі оптимальні терміни та правила — читай у нашому матеріалі.

Коли збирати калину та як правильно це робити

Калина має протизапальну та жарознижувальну дію, її можна вживати людям з цукровим діабетом, для зниження кров’яного тиску та сечогінної дії. Це корисна та бюджетна ягода, яка є типовою для української місцевості.

У калині містяться такі вітаміни та корисні елементи: А, С, Р, РР, К, Е. Також вона корисна завдяки органічним кислотам — оцтовій, мурашиній та олеїновій.

Червону калину найчастіше збирають після перших заморозків. Адже після проморожування вона втрачає гіркоту. Якщо вона росте у тебе в саду, збирати її можна з другої половини жовтня і навіть до першого снігу.

Однак збирати можна і від вересня, коли ягоди набувають яскраво-червоного відтінку. Щоб прибрати гіркоту, можна просто покласти урожай на кілька годин у морозильну камеру. Тоді вона зникне, і ягода буде придатною для варення, чаїв чи настоянок.

Якщо в тебе достатньо часу, краще зачекати до середини жовтня, тоді калина буде більш солодкою та матиме ще більше корисних речовин.

Збір калини має відбуватися в суху погоду, інакше ягоди можуть розм’якнути та зіпсуватися. Зручно збирати калину продезінфікованими садовими ножицями чи секатором. Китиці зрізають, а після цього можна обібрати ягоди для заготівлі.

Відразу після збору потрібно добре перебрати калину, викинути пошкоджені та гнилі ягоди. Після зрізання китиці потрібно розкласти на деко чи в іншому посуді в один шар, так перебирання буде зручнішим.

Якщо ти зрізаєш калину в місті, роби це подалі від доріг та в чистих місцях. Її можна зберігати в холодильнику, засушити або заморозити. Або ж приготувати щось на зиму. Сушити калину можна в електросушарці, духовці або в сухій кімнаті.

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