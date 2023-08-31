Коли збирати арахіс та як правильно його зберігати: лайфхаки для новачків

Арахіс — унікальна культура для багатьох регіонів. Але у деяких людей не виходить його виростити. Вся справа у невеличких секретах, які необхідно знати для вирощування цієї рослини в умовах нашого клімату.
Через те, що це доволі теплолюбна культура, потрібно зробити сприятливі умови для комфортного зростання цієї рослини. Коли збирати арахіс та як це правильно робити — читай в матеріалі.
Точних термінів для цієї справи немає. Однак починають збір після того, як листя рослини починає жовтіти. Для цього викопують декілька бобів і дивляться на насіння.
Якщо воно доволі легко вилущується — збирай врожай. Також орієнтуються на температуру повітря. Вона повинна стійко триматися в межах +10ºC.
Якщо воно доволі легко вилущується — збирай врожай. Також орієнтуються на температуру повітря. Вона повинна стійко триматися в межах +10ºC.
Однак затягувати зі збором бобів не варто. Якщо ґрунт промерзне, то насіння набереться гіркоти й стане непридатним до їжі. Просто зачекай сонячного дня й берися до збирання. Це варто робити за допомогою вил.
Викопування арахісу — процес, який схожий на збір картоплі. Якщо ти хоч раз викопував(-ла) бульбу, це не здасться тобі складною справою. Для цього скористайся покроковим планом дій:
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