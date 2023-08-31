Коли збирати арахіс та як правильно його зберігати: лайфхаки для новачків

Арахіс — унікальна культура для багатьох регіонів. Але у деяких людей не виходить його виростити. Вся справа у невеличких секретах, які необхідно знати для вирощування цієї рослини в умовах нашого клімату.

Через те, що це доволі теплолюбна культура, потрібно зробити сприятливі умови для комфортного зростання цієї рослини. Коли збирати арахіс та як це правильно робити — читай в матеріалі.

Коли збирати арахіс в Україні 2023

Точних термінів для цієї справи немає. Однак починають збір після того, як листя рослини починає жовтіти. Для цього викопують декілька бобів і дивляться на насіння.

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Якщо воно доволі легко вилущується — збирай врожай. Також орієнтуються на температуру повітря. Вона повинна стійко триматися в межах +10ºC.

Однак затягувати зі збором бобів не варто. Якщо ґрунт промерзне, то насіння набереться гіркоти й стане непридатним до їжі. Просто зачекай сонячного дня й берися до збирання. Це варто робити за допомогою вил.

Коли викопувати арахіс з городу та як його правильно збирати: інструкція

Викопування арахісу — процес, який схожий на збір картоплі. Якщо ти хоч раз викопував(-ла) бульбу, це не здасться тобі складною справою. Для цього скористайся покроковим планом дій:

Однією рукою притримуй стебло арахісового куща. Підкопуй біля основи куща на штик лопати. Грунт акуратно струшуй з коренів. Викопаний кущ клади на одну сторону. Так роби з кожним кущиком. Склади їх в снопи. Після цього збери з ямок боби, які обсипалися. Їх склади в окрему суху місткість. Перекопану грядку залиш стояти до весни. Викопані кущики в суху погоду залишай лежати на землі до вечора (так коріння краще просохне).

Коли збирати арахіс та що робити після викопування

Снопи підвішуй таким чином, щоб коріння звисали до підлоги. Занеси в сухе приміщення (на горище). Тримати кущі в підвішеному стані потрібно тиждень або два. За цей час боби дозріють і підсохнуть. Обірви боби з пагонів. Відмий арахіс від ґрунту. Для цього використовуй шланг з середнім натиском води. Потім боби рівномірно розклади на поверхні й висуши. Температура при сушінні повинна не перевищувати +40°C. Провітрюй приміщення та витягни насіння зі шкаралупи. Горішки потримай ще тиждень в теплі. Помий та висуши, відокрем від шкарлупи. Тримай в тканинних мішечках у сухому приміщенні. Температура має бути близько +10°C.

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