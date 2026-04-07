Чим удобрювати півонії навесні, щоб великі бутони тішили око

Багато жінок люблять півонії. Ці квіти дуже красиві, а також славляться своїм солодким ароматом. Ті, хто люблять ці квіти, садять їх на своїй клумбі, щоб потім насолоджуватися цвітінням кущів. Щоб було багато пишних квітів, а не тільки зелене листя, треба знати, чим підживлювати півонії навесні.

Після зими багато рослин потребують вітамінів. Їх потрібно удобрювати, щоб вони давали плоди, у нашому випадку — квіти. Ми розповімо, чим удобрювати півонії навесні.

Чим підживити півонії навесні

Півонії — ті квіти, які довго ростуть і цвітуть на одному місці. Але для цього садівникам треба добре постаратися. Кущ півонії починає цвісти на третій рік життя. Потрібно стежити за станом рослини, регулярно поливати її та удобрювати. Півонії потрібно підгодовувати в період вегетації.

Півонії потребують трьох етапів підживлення.

Перший раз підгодувати кущ півонії потрібно, коли в саду розтане весь сніг. Перше підживлення проводять відразу, коли розтав сніг. На цьому етапі півонії потрібні азотно-калієві добрива. Пропорції: 10–15 г азоту та 10–20 г калію на кущ. Другий етап підживлення півонії проводять у період бутонізації. Добрива мають містити: азот (10–15 г на кущ), фосфор (15–20 г) та калій (10–15 г). Третє підживлення проводиться через один – два тижні після цвітіння (під час закладення бруньок). На цьому етапі добрива мають містити фосфор (15–20 г) та калій (10–15 г).

Важливо пам’ятати, що добрива добре допомагають у правильних кількостях. Якщо переборщити, то на кущі півонії буде багато зеленого листя, а бутони погано зав’язуватимуться.

Які речовини потрібні півонії у добривах

Переважно добрива для півонії складаються з:

азоту — необхідний для активного росту потужних і сильних пагонів;

фосфору — допомагає та підтримує рясне цвітіння;

калію — дуже важливий у фазі бутонізації та цвітіння.

Якщо ти ще не розібрався(-лася) з добривами, можеш звернутися за консультацією до магазину, що спеціалізується на догляді за садом та городом. Також існують уже готові суміші, якими можна підживлювати півонії навесні.

