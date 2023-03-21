Невибаглива у всьому: як садити лілії у відкритий ґрунт навесні

Краса весни — у квітах та ароматах ранку. Багато людей люблять лілії за їхню красу, але садівники та садівниці надають перевагу ліліям ще й за їхню невибагливість у догляді.

Коли садити лілії навесні

Терміни посадки рослини досить гнучкі, адже висаджувати цибулини можна як восени, так і навесні. Попри те, що багато садівників вважають за краще робити такі процедури перед приходом зими, у весняній посадці є свої позитивні сторони.

Найкраще висаджувати лілії з середини квітня до початку травня.

Єдиний недолік весняної висадки лілій в тому, що рослина дасть мало дітищ.

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Як садити лілії

Для того, щоб рослина гарно прижилася та була здоровою, потрібно подбати про ґрунт та удобрення.

Спочатку промий цибулини лілії в розчині марганцівки (7 г на 10 л води).

Ґрунт має бути пухким, вологим та із лужною реакцією. Краще, аби це була перекопана земля, удобрена фосфорно-калійними добривами.

Для удобрення землі перед висадкою лілій не можна використовувати звичайний гній, оскільки так цибулина може заразитися хворобами.

Присип територію для посадки лілії золою, яка сприятливо впливає не тільки на склад землі, але і на саму рослину.

Квіти краще садити на сонячну ділянку землі з невеликим затінком. Також зверни увагу, аби рослина не висаджувалася в місці, де може збиратися вода.

Висаджувати цибулину треба у ямку 10 – 15 сантиметрів у глибину. Відстань між посадками слід зробити близько 17 сантиметрів (низькорослі сорти) та 30 сантиметрів (високорослі).

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