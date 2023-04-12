Коли сіяти петунію у 2023 році: основні правила посадки та догляду

Петунії — одні з найулюбленіших квітів у дачників. Вони виростають пишними, яскравими і за правильного догляду милують око весь сезон. Коли сіяти петунію 2023 — читай у матеріалі.

Коли саджати петунію 2023: головні терміни для посадки

На розсаду квіти садять і сіють із початку березня. Перші квіти з’являться наприкінці квітня. Петунії бувають кущові, ампельні, каскадні. За формою квіток зустрічаються махрові, прості, дрібноквіткові, крупноквіткові. Ґрунт для квітки має бути пухким і не кислим.

Якщо ти правильно доглядатимеш, то петунії цвістимуть майже до зими. Але розсада при цьому дуже вимоглива до умов. Для проростання потрібна температура від +25 °С.

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Коли сіяти петунію у 2023 році за місячним календарем

Сприятливі дні у лютому для посіву петуній — 1, 7, 9, 28. Несприятливі — 6, 19, 20.

Багато хто використовує цей календар для термінів посадки, але найкраще — орієнтуватися на кліматичні умови у регіоні.

Як сіяти насіння петунії в домашніх умовах

У сухому ґрунті петунії погано проростають через те, що їхня оболонка не розчиняється. Якщо ти купуєш звичайне насіння, обов’язково з’ясуй умови та терміни його зберігання. Насіння потрібно вибирати свіже, оскільки погана схожість насіння є головною проблемою вирощування розсади петунії.

Як посадити петунію на розсаду

Оброби дно пластмасового ящика розчином марганцівки. При цьому бери ящик висотою не менше 10 см з дренажними отворами. Помісти туди дрібний керамзит, а поверх нього поклади знезаражений ґрунт суміш у такій кількості, щоб від поверхні ґрунту до краю посуду залишалося 2 см. Розклади насіння поверх снігового шару та накрий місткість плівкою або склом. Щоб рівномірно розподілити дрібне насіння петунії по поверхні ґрунту, краще попередньо змішай його з піском. Петунія проростає лише на світлі. Містить посіви у добре освітленому місці при температурі 25 ºC.

Догляд за петунією у відкритому ґрунті 2023

Щоб вирощування петунії у відкритому ґрунті принесло свої плоди — пишне та тривале цвітіння — потрібно створити їй відповідні умови.

Важливо поливати петунію за необхідності. Для стимуляції цвітіння давай ґрунту трохи підсохнути після кожного поливу. Не допускай сильного пересушування — на глибині 5–7 см має зберігатися волога. При затяжних дощах видали нижнє листя у рослин, щоб поліпшити вентиляцію ґрунту.

Можна накривати клумбу з петуніями на період сильних опадів, оскільки ця культура схильна до грибкових захворювань на тлі вогкості. Через два тижні після того, як розсада прижилася, потрібно внести перше підживлення (комплексне або на основі калію).

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