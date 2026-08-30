Для тебе Сімейні стосунки

Не лише “Я тебе кохаю”: три фрази, які зміцнюють стосунки

Юлія Хоменко, редакторка сайту 30 Серпня 2026, 12:00 3 хв.
Як зміцнити стосунки: три фрази, які варто частіше говорити партнеру
Фото Pexels

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