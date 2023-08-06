Нагадай про турботу та підтримку. Ідеї подарунків для військового на будь-який бюджет

Вдячність військовим іноді складно висловити одними словами. Особливо, коли у когось з них день народження чи якесь професійне свято. Тоді з’являється питання, що подарувати військовому.

Це може бути просто хороший знайомий, давній друг, або ж це увесь твій світ, який ти кохаєш усім серцем. У будь-якому разі, тобі хочеться вкотре подякувати цій людині та зробити щось приємне.

Вікна зібрали для тебе максимально різноманітну підбірку ідей подарунків для військових на будь-який бюджет, адже не у всіх є кошти на будь-який презент, а потреб може бути чимало. Крім того, ти зможеш обрати тут варіант подарунка для будь-кого незалежно від рівня близькості ваших стосунків.

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Прикраса з гравіюванням

Спершу цей варіант може виглядати досить дивно. Адже які прикраси можуть бути у військових? Однак найдорожчі серцю речі вони завжди прагнуть тримати біля себе.

Тож як нагадування про свою любов та підтримку можна подарувати захиснику чи захисниці, наприклад, жетон чи браслет з гравіюванням. Ця річ буде завжди поряд, а теплі слова підтримають навіть тоді, коли тебе не буде поряд з ним.

Набір сухих душів

Від приємного варіанту — до необхідного. Зрозуміло, що у наших захисників не завжди є час та можливість подбати про гігієну через інтенсивність боїв, але це не скасовує їхню потребу у комфорті. Тому, здавалося б, простий подарунок як набір сухих душів, може потішити військового чи не найбільше з усіх можливих подарунків.

Крім того, його можна доповнити різними наборами серветок, які теж будуть завжди потрібні. Також іноді в набір додають спрей для від грибка чи для охолодження, а також присипку (тальк), щоб за будь-яких умов попіклуватись про здоров’я захисника.

Ніж універсальний, мультитули, сокири

Ще один варіант подарунка, який точно знадобиться твоєму захиснику. Можна знайти якісний універсальний ніж, який завжди буде у пригоді, або ж обрати гарний мультитул (багатофункціональний інструмент, — Ред.) чи сокиру. Такі речі будуть просто необхідні та як мінімум викличуть емоцію полегшення, адже не потрібно буде їх самостійно шукати чи тягати за собою купу інструментів.

Тактичний одяг та аксесуари

Одяг не вічний, особливо, коли інтенсивність твоєї роботи на максимумі. Тож тактичний одяг, рукавиці, шляпа, панама, кепка чи навіть носки завжди будуть потрібні військовим.

Доповнити цей подарунок, або ж обрати як альтернативу, можна щось з необхідних аксесуарів як тактичний годинник чи окуляри. Крім того, рюкзак, сумка та підсумок — теж можуть знадобитись твоєму захиснику.

Термобілизна

Як окремий пункт, але точно не менш необхідний, можна виділити також термобілизну. Зрозуміло, що зараз влітку це ще не дуже актуально, але завжди приємно знати, що навіть якщо неочікувано прийдуть холоди, військовий матиме необхідні речі, щоб зігрітися та не захворіти. Адже у нього турбот точно вистачає й без зайвих застуд.

Особливі шеврони

Чи не більшість військових мають свої улюблені шеврони. Хтось обирає більш стандартні варіанти, як з національною символікою, чи нашивкою свого батальною, або ж з псевдо та групою крові. Та можна спробувати потішити захисника та подарувати йому якийсь унікальний колекційний шеврон, який буде піднімати йому настрій як мінімум.

Набір солодощів для нього та побратимів

Потішити військових можуть досить часто прості речі. І чи не найкраще можуть це зробити улюблені смаколики. Цукерки, горішки, печиво та інші улюблені снеки не лише допоможуть втамувати голод, але й можуть нагадати про дім та наштовхнути на приємні спогади. Або ж звичайний набір солодощів для захисника та його побратимів вкотре нагадають про підтримку тилу та небайдужість. А це має чимале значення.

Книга

Може здатися, що військовим просто ніколи брати до рук книгу та й тягати її постійно з собою складно. Однак це гарний спосіб як ненадовго опинитись думками в іншому світі, так і набратись нових знань.

Варто тільки трохи краще дізнатись про літературні вподобання захисника. І тоді можна дарувати або художню, або ж професійну книгу. Крім того, ти можеш придбати не паперову, а онлайн-версію. Тоді подарунок прийде до отримувача ще швидше та не буде займати багато місця у рюкзаку.

Фляга чи термос

Досить корисним та приємним подарунком може стати фляга чи термос. Адже в них можна з собою носити як просто воду, так і теплий чай чи каву на всі випадки життя.

Набір для чищення зброї

Військовим зброю необхідно чистити регулярно, щоб вона справно працювала та не підвела у найбільш відповідальний момент. А в цьому може допомогти набір для чищення зброї.

Іменна запальничка

Досить необхідна та водночас приємна річ, яку можна подарувати захиснику, це іменна запальничка. Мати під рукою її просто необхідно часом, а особливий підпис на ній може нагадувати про тебе та твою підтримку у будь-який час.

Оберіг

Це один з найпростіших та водночас найскладніших подарунків, адже оберегом можна вважати будь-що. Для когось це маленький браслет, зв’язаний з кількох ниток, а для когось — це лялька-мотанка. Та тут головне не форма оберега, а те, з якими думками ти його обираєш та який сенс закладаєш у нього. І можливо він не матиме міфічної сили, але з поглядом на цю дрібничку настрій захисника трохи покращиться.

Брелок шкіряний з гравійованою цитатою та фото

Брелок теж може вважатись оберегом, але його можна доповнити трохи особистими деталями. Наприклад, замовити гравіювання з особистою цитатою та фото. І ось це вже проста дрібничка перетворюється на ще одне нагадування про те, що захисника чекають вдома.

Якісний спальник

Через інтенсивні бої та інші фактори речі наших захисників не просто можуть губитись, але й просто виходити з ладу. І якраз якісний спальник — це те, що може бути втраченим за різних умов. Однак потреба у ньому завжди залишається, адже від його наявності ще й залежить сон та самопочуття військового.

Ліхтарик потужний з шокером

Ще один варіант потрібної речі, яку можна досить легко втратити. Тому можна дізнатись, чи має військовий ліхтарик та чи потрібен він йому.

Павербанк

Щоб бути на зв’язку та виконувати важливі задачі — потрібно завжди мати заряд. Тому павербанк практично універсальний подарунок, який ніколи не буде зайвим, адже якщо в одного військового він є, то в іншого він міг загубитись, зламатись чи просто бути розрядженим. Тому цей девайс — це спосіб потішити не лише свого близького захисника, але й підтримати його побратимів.

Бінокль

Більше спеціалізований подарунок, але не менш важливий. Якщо наважуєшся обрати саме його, то ліпше перепитати у військового, який краще обрати та який саме бінокль може бути йому потрібен.

Шкіряна обкладинка для документів

Просто приємна річ, яка додасть трохи комфорту у життя твого знайомого чи близького. Крім того, тримати свої документи, як паспорт, посвідчення офіцера чи військовий квиток у порядку, це ще й економія часу. Адже їх тоді не доведеться довго шукати.

Сертифікат у воєнторг

Не можеш обрати один з варіантів? Чи просто не знаєш, що потрібно твоєму близькому військовому? Тоді гарною ідеєю буде подарувати йому сертифікат у воєнторг, щоб він міг придбати собі саме те, що необхідно зараз. А потреби, зрозуміло, є завжди.

Вихідні біля басейну

Усім необхідний відпочинок і якщо у військового з’явилась можливість приїхати додому, то добре було б дати йому розслабитись. І вихідні біля басейну можуть допомогти йому в цьому.

Похід на масаж

Також забезпечити розслаблення та навіть трохи допомогти покращити самопочуття може професійний масаж. Тому якщо твій захисник поруч, то можеш йому подарувати похід саме на цю процедуру і його спина буде хоча б трохи менше боліти.

Тактичний органайзер

Усі попередні варіанти можна комбінувати між собою, зокрема якісь дрібнички. Тому як варіант, можна придбати захиснику тактичний органайзер, який не буде зайвим, та наповнити його маленькими необхідними речами та смаколиками.

Щоденний донат на ЗСУ

Найкраща подяка та чудовий подарунок — це твій щоденний донат на ЗСУ, які дарують нам зараз можливість не лише жити, але й іноді відчувати радість. Тому безупинна підтримка захисників — це необхідність, яка дасть можливість військовим продовжувати свою роботу та відчувати небайдужість і підтримку тилу.

Десятки тисяч українських чоловіків захищають нашу землю від ворога. Для цього їм довелося покинути власний дім та родину. Але заради майбутнього своєї родини вони й воюють. Тож жінкам треба підтримувати своїх чоловіків на фронті та зміцнювати тил. Читай п’ять порад для спілкування з чоловіком, який зараз на фронті.

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Фото: 45 ОАБр