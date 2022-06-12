Перетворити тривогу на користь. П’ять порад для спілкування з чоловіком, що нині на фронті

Десятки тисяч українських чоловіків захищають нашу землю від ворога. Для цього їм довелося покинути власний дім та родину. Але заради майбутнього своєї родини вони й воюють. Тож жінкам треба підтримувати своїх чоловіків на фронті та зміцнювати тил.

Ми дамо тобі п’ять порад, які допоможуть жінкам спілкуватися з чоловіком на війні так, щоб підтримати його.

Перетвори тривогу на користь

Тривожність — дуже розповсюджена проблема серед людей під час кризових подій. Проте до повномасштабної війни ми не знали про те, що існує настільки сильна загроза життю. Нині ж вона реальна, як ніколи, тож рівень тривоги серед населення зріс.

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Але свою тривогу можна спрямувати правильним шляхом й зробити так, щоб у твого партнера було все необхідне.

Наприклад, жінки звикли все контролювати: чи чоловік у касці, чи в бронежилеті, чи поїв. Такий контроль може допомогти забезпечити воїнів усім необхідним, а також збирати кошти для ЗСУ. У цьому випадку тривога стає ефективною й приносить результат.

Мотивуй свого партнера

Кожен воїн, який боронить нашу землю, має певну мотивацію. Він знає, що захищає рідний дім, родину, майбутнє дітей.

Тож, коли людина на фронті тримається за ідею мирного життя, це додає сил.

Саме тому, коли жінка телефонує та розмовляє з чоловіком, який перебуває на фронті, їй варто розповідати про домашнє життя. Спільне з минулого формує й спільне в майбутньому. Заради цього наші захисники ще завзятіше знищують ворога.

Якщо хочеш на щось жалітися — телефонуй мамі, подрузі, психологу

Коли жінка залишається в тилу сама, вона може потрапляти у так звані емоційні ями. Хочеться, щоб коханий завжди був поруч, телефонував, підтримував. Чоловікові на війні складно, тож коли він чує, що його дружина або дівчина у такому сумному стані, йому може стати ще важче.

Виплескуй свої емоції подрузі, мамі, сестрі, брату, психологу – будь-кому, хто може заспокоїти й знайти внутрішні резерви самоконтролю.

Не ображайся, якщо чоловік неговіркий

Жінка може почуватися непотрібною, адже чоловік з нею дуже мало говорить. Проте це не так. Варто розуміти, що на фронті навіть 30 секунд розмови — дуже цінний час.

Тим паче, що чоловіки за своєю натурою не дуже говіркі й не проявляють емоцій, а також їм не можна багато розповідати про їхні позиції чи стан речей. Тож варто з розумінням до всього ставитися.

Домовся з чоловіком, про що плануєте говорити. Не менш важливо обговорити, яких тем не порушувати під час телефонних розмов. Поточни, що він вважає за підтримку: розмови про дітей і рідних, мрії про майбутнє тощо. І дотримуйся цих домовленостей.

Війна змінює кожного

Війна змінила життя кожного українця. Тож не дивуйся, якщо після повернення чоловіка додому тобі доведеться заново з ним “знайомитися”. Жінка в тилу, яка чекає свого чоловіка, теж може набути психологічних травм.

Але не кожна подія, якою б травматичною вона не була, призводить до травми. Все залежить від індивідуальних особливостей людини. Загалом про психотравму можна судити лише через пів року після життя у нормальних умовах.

Раніше ми детальніше розповідали про посттравматичний стресовий розлад, як він проявляється та в кого може виникнути.

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