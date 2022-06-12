Сімейні стосунки

Перетворити тривогу на користь. П’ять порад для спілкування з чоловіком, що нині на фронті

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Червня 2022, 19:00
Як підтримувати чоловіка на війні
Фото: Facebook

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