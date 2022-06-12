Преврати тревогу в пользу. Пять советов для общения с теми, кто сейчас на фронте

Десятки тысяч украинских мужчин защищают нашу землю от врага. Для этого им пришлось покинуть свой дом и семью. Но ради будущего семьи они же и воюют. Поэтому женщинам нужно поддерживать военных на фронте и укреплять тыл.

Мы расскажем пять советов, которые помогут женщинам общаться с военными на войне так, чтобы оказать им поддержку.

Преврати тревогу в пользу

Тревожность — очень распространенная проблема среди людей во время кризисных событий. Однако до начала полномасштабной войны мы не знали, что существует столь сильная угроза для жизни. Сейчас она реальна, как никогда, поэтому уровень тревоги среди населения вырос.

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Впрочем, свою тревогу можно направить в правильное русло и сделать так, чтобы у твоего партнера было все необходимое.

Например, женщины привыкли все контролировать: в каске ли партер, в бронежилете ли он, не голоден ли. Такая тревога и контроль помогут обеспечить воинов всем необходимым, а также мотивируют собирать средства для ВСУ. В этом случае тревога становится эффективной и приносит результат.

Мотивируй своего партнера

Каждый воин, который защищает нашу землю, имеет определенную мотивацию. Он знает, что защищает свой родной дом, семью, будущее детей.

Когда человек на фронте держится за идею мирной жизни, это придает сил.

Именно поэтому, когда женщина звонит по телефону и разговаривает с бойцом, который находится на фронте, ей следует рассказывать о домашней жизни. Общее из прошлого формирует и общее в будущем. Ради этого наши защитники еще более упорно уничтожают врага.

Если хочешь на что-нибудь пожаловаться — звони маме, подруге, психологу

Когда женщина остается в тылу сама, она может попадать в так называемые эмоциональные ямы. Хочется, чтобы любимый всегда был рядом, звонил, поддерживал. Мужчине на войне сложно, поэтому, когда он слышит, что его жена или девушка в таком печальном состоянии, ему может стать еще труднее.

Выплескивай свои эмоции подруге, маме, сестре, брату, психологу — любому, кто может успокоить и найти внутренние резервы для самоконтроля.

Не обижайся, если мужчина неразговорчив

Женщина может ощущать себя ненужной, ведь мужчина с ней очень мало говорит. Однако это не так. Нужно понимать, что на фронте даже 30 секунд разговора — очень ценное время.

Тем более, что мужчины по своей натуре не очень разговорчивы и не проявляют эмоций, а также им нельзя много чего рассказывать о позициях или положении вещей. Поэтому следует с пониманием к этому относиться.

Договоритесь с партнером, о чем будете говорить. Не менее важно также обсудить, какие темы вы не будете затрагивать во время телефонных разговоров. Уточни, что он считает поддержкой: разговоры о детях и родных, мечты о будущем и т.д. И придерживайся этих договоренностей.

Война меняет каждого

Война изменила жизнь каждого украинца. Не удивляйся, если после возвращения партнера домой тебе придется заново с ним “знакомиться”. Женщина в тылу, которая ждет своего военного, тоже может приобрести психологические травмы.

Но не каждое событие, каким бы травматическим оно ни было, приводит к травме. Всё зависит от индивидуальных особенностей психики человека. О психотравме можно судить только через полгода после жизни в нормальных условиях.

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