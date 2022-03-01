Посттравматичний розлад детально: чому виникає та як лікувати

Хоча б раз за все життя ти чув(-ла) про посттравматичний стресовий розлад. Можливо, з розмов, новин, книг чи фільмів. Це серйозна психологічна проблема, яку треба лікувати, й виникнути вона може не тільки у військових.

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, що таке ПТСР та як його лікувати.

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — це хронічне порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події.

Цей синдром може сильно вплинути на життя людини, якщо вона не боротиметься з проблемою. Постраждати можуть різні сфери життя: робота, стосунки, здоров’я тощо.

У кого з’являється ПТСР

Посттравматичний розлад з’являється у людей, що пережили неординарну ситуацію.

Це можуть бути:

ветерани війни;

цивільні, що перебувають у зоні бойових дій;

жертви сексуального чи/та фізичного насильства;

полонені та жертви катування;

жертви торгівлі людьми, сексуального рабства;

жертви чи свідки постійного домашнього насильства;

жертви булінгу, зокрема у школі;

діти, що зазнають неглекту (ними не займаються, навіть не годують, занапащені батьками діти), фізичного та сексуального насильства;

свідки терактів;

люди, що перебували в зоні стихійного лиха;

жінки, що пережили травматичні пологи й зазнали жорстокого ставлення медичного персоналу.

ПТСР може і не з’явитися, це залежить від індивідуальної вразливості та стійкості організму кожної людини.

Тож, щоб діагностувати розлад, мало почути, що людина була на війні.

Як проявляється ПТСР

Людина постійно думає про подію, навіть якщо не хоче. Це відбувається на підсвідомому рівні: сни, флешбеки, тригери.

Постраждалий(-ла) стають дуже роздратованими, їх легко вивести на конфлікт однією фразою. Мають постійну тривожність та порушення сну.

А також цей розлад може мати фізичне відображення: закрепи, нетравлення, гіпертонус м’язів чи тахікардія.

Як лікувати ПТСР

Передусім варто зрозуміти, що немає універсального протоколу для всіх. До кожного треба індивідуальний підхід.

З людьми, які мають посттравматичний розлад, повинні працювати професіонали, які точно знають, що робити.

Цей розлад можна лікувати медикаментозно і тільки за допомогою психотерапії. Але варто зазначити, що тільки ліки не допоможуть.

Всі свої страхи, проблеми й травми треба проговорювати й вирішувати з професіоналом. Тільки тоді можна досягнути результату. Зазвичай потрібно 8-10 сесій, що перемогти ПТСР.

Можна знайти групу підтримки з фахівцем та позбутися тригерів. Хоча від усіх позбутися не вийде, можна хоча б звести їх до мінімуму.

Медикаментозне лікування призначає лікар, якщо воно дійсно потрібне. У такому разі лікарі виписують антидепресанти. Якщо сильні проблеми зі сном, то снодійне. Всі ліки продаються за рецептом.

Суспільство

Треба також провести роботу з близькими. Вони мають зрозуміти, що відбувається, в чому причина і як запобігти панічним атакам та флешбекам чи що робити, коли вони стаються.

Проводити інформаційну кампанію в суспільстві щодо належного використання мови. Не можна допускати стигматизації, мови ненависті, виключення людей із суспільства.

Як попередити ПТСР

Те, що зараз відбувається в Україні, жахливо, в гарячих точках страждають люди. Це не зможе пройти безслідно ні в дорослих, ні в дітей.

Психологиня Яна Прокуда на своїй сторінці в Instagram розповіла, що треба робити, щоб зменшити ризики появи постстресового розладу.

Що треба робити:

Малюй. Сам(-а). З дитиною. Фарбами, олівцями, пальцем по пилу. Малюй свої почуття, думки, події.

Пиши. Друзям, у нотатках, на стіні крейдою. Розповідай про кожен прожитий день у цих текстах. Про свої почуття. Про жах, страх. Страхи за майбутнє. Минуле, яке не повернути.

Співай. Пошепки, голосно, на самоті, з кимось. Співай пісні, які роблять на душі тепло, які допомагають висловити біль та лють, які відроджують бойовий дух та надію, які повертають у ті часи, коли було безпечно.

Бий. Здебільшого подушки. Проживай лють.

Плач. Малюючи, описуючи, співаючи, б’ючи подушку, кричачи. Плач! Це допоможе звільнити психіку від перенапруги та переробити новий досвід, який захлеснув.

Під час стресу у нас зростає рівень тривоги та інколи ми перестаємо себе контролювати. Раніше ми розповідали, як боротися з тривожністю.