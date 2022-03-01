Психологія

Посттравматичний розлад детально: чому виникає та як лікувати

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Березня 2022, 12:05
що таке птср
Фото: Pexels

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