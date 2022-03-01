Посттравматичний розлад детально: чому виникає та як лікувати

Хоча б раз за все життя ти чув(-ла) про посттравматичний стресовий розлад. Можливо, з розмов, новин, книг чи фільмів. Це серйозна психологічна проблема, яку треба лікувати, й виникнути вона може не тільки у військових.
У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, що таке ПТСР та як його лікувати.
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — це хронічне порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події.
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — це хронічне порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події.
Цей синдром може сильно вплинути на життя людини, якщо вона не боротиметься з проблемою. Постраждати можуть різні сфери життя: робота, стосунки, здоров’я тощо.
Посттравматичний розлад з’являється у людей, що пережили неординарну ситуацію.
Це можуть бути:
ПТСР може і не з’явитися, це залежить від індивідуальної вразливості та стійкості організму кожної людини.
Тож, щоб діагностувати розлад, мало почути, що людина була на війні.
Тож, щоб діагностувати розлад, мало почути, що людина була на війні.
Людина постійно думає про подію, навіть якщо не хоче. Це відбувається на підсвідомому рівні: сни, флешбеки, тригери.
Постраждалий(-ла) стають дуже роздратованими, їх легко вивести на конфлікт однією фразою. Мають постійну тривожність та порушення сну.
А також цей розлад може мати фізичне відображення: закрепи, нетравлення, гіпертонус м’язів чи тахікардія.
Передусім варто зрозуміти, що немає універсального протоколу для всіх. До кожного треба індивідуальний підхід.
З людьми, які мають посттравматичний розлад, повинні працювати професіонали, які точно знають, що робити.
З людьми, які мають посттравматичний розлад, повинні працювати професіонали, які точно знають, що робити.
Цей розлад можна лікувати медикаментозно і тільки за допомогою психотерапії. Але варто зазначити, що тільки ліки не допоможуть.
Всі свої страхи, проблеми й травми треба проговорювати й вирішувати з професіоналом. Тільки тоді можна досягнути результату. Зазвичай потрібно 8-10 сесій, що перемогти ПТСР.
Можна знайти групу підтримки з фахівцем та позбутися тригерів. Хоча від усіх позбутися не вийде, можна хоча б звести їх до мінімуму.
Медикаментозне лікування призначає лікар, якщо воно дійсно потрібне. У такому разі лікарі виписують антидепресанти. Якщо сильні проблеми зі сном, то снодійне. Всі ліки продаються за рецептом.
Треба також провести роботу з близькими. Вони мають зрозуміти, що відбувається, в чому причина і як запобігти панічним атакам та флешбекам чи що робити, коли вони стаються.
Проводити інформаційну кампанію в суспільстві щодо належного використання мови. Не можна допускати стигматизації, мови ненависті, виключення людей із суспільства.
Те, що зараз відбувається в Україні, жахливо, в гарячих точках страждають люди. Це не зможе пройти безслідно ні в дорослих, ні в дітей.
Психологиня Яна Прокуда на своїй сторінці в Instagram розповіла, що треба робити, щоб зменшити ризики появи постстресового розладу.
Що треба робити:
Під час стресу у нас зростає рівень тривоги та інколи ми перестаємо себе контролювати. Раніше ми розповідали, як боротися з тривожністю.