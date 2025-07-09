Історії Розповіді

39 місяців катувань, 1 день щастя: історія Валерія Зеленського, який помер після обміну полоненими

Вікторія Мельник, журналістка сайту 09 Липня 2025, 21:00
валерій зеленський

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