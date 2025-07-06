Троянди для неї: як військовий створює сад памʼяті про дружину

Олексій, який довгі роки не планував створювати сім’ю, зустрів Наталю — жінку, що стала його першою справжньою любов’ю і з якою він мріяв про спільне життя. Вони були разом лише два роки, проте більшість цього часу — по шість місяців — провели на фронті. Їхній шлюб навіть оформили дистанційно — через інтернет. На жаль, доля розпорядилася інакше: жінка загинула під час бойових дій.

Про це пише hromadske. Олексій вважав, що в смертельній небезпеці він мав би бути першим, але війна, на жаль, має власні правила.

Сьогодні він не просто ветеран, а член родини загиблої військової, який отримав компенсацію від держави, але жодні гроші не здатні повернути йому кохану.

Зустріч Олексія та Наталії

Історія Олексія сповнена випадковостей і знаків долі. Після школи він став кухарем — саме тоді, коли Наталя підписала контракт зі Збройними силами України як кухар.

Вони вперше зустрілися на військовому полігоні, де вона працювала, а він — проходив службу.

Спершу Наталя відштовхувала його залицяння, говорила про іншого чоловіка в Чернівцях, але наполегливість і справжність почуттів Олексія взяли гору.

Попри важкі умови служби, вони намагалися зберегти моменти щастя — разом в орендованих квартирах, на спільних виїздах, а іноді просто телефонуючи одне одному з фронту.

Вона худенька, така маленька на зріст, до грудей мені ледь діставала. Але метка, жвава, беручка до роботи та з характером. Я її зразу й виділив серед інших жінок, — згадує ветеран.

Випробування війною і пораненням

З початком повномасштабної війни Олексій служив зв’язківцем на Харківщині, а Наталя — кухаркою на позиціях поблизу. Вони підтримували одне одного через телефонні дзвінки, поки у травні 2022 року Олексій не дістав поранення, через яке втратив праву руку.

Попри трагедію, Наталя приїжджала до нього в лікарню, підтримуючи навіть у найскладніші моменти.

— Поїхала на схід, її батальйон мав позиції за кілька кілометрів від моїх. Я ж звʼязківець, завжди міг до неї подзвонити, почути голос, заспокоїти — розповідає Олексій.

Їхній шлюб оформили онлайн — вони навіть не могли побути разом у день реєстрації. 28 грудня 2022 року Олексій стояв у луцькому РАЦСі у звичайному спортивному костюмі, а Наталя була на війні. Вони спілкувалися через відеозв’язок.

Першими обручками обмінялися лише у січні 2023 року, коли Наталя отримала коротку відпустку.

Втрата коханої

Мрії про спільний дім у Володимир-Волинському, де вони планували виростити дітей і садити троянди, так і залишилися нездійсненими. Вночі 5 серпня 2023 року під час російського артобстрілу Наталя загинула — на неї завалилася стіна будинку. Смерть була миттєвою, але біль для Олексія — невимовний.

Похорон відбувся на рідній землі Наталі — у Чернівцях, де залишилися її діти. Для Олексія це була не лише втрата дружини, а й розлука з частиною себе.

Він досі пише їй смс, які приходять на її номер, але відповіді немає. Сум і спогади не покидають його ні на мить.

Попри те, що державні психологічні служби організовують підтримку для дружин загиблих, Олексій зізнається, що такі заходи для чоловіків, особливо ветеранів, практично відсутні. Він не довіряє психологам і вважає, що краще за побратимів його ніхто не розуміє. Саме тому вони збираються, спілкуються, підтримують один одного без зайвих слів.

Зараз Олексій працює охоронцем у школі у своєму рідному місті — робота допомагає відволіктися від болю.

Він освоїв сучасні протези так добре, що може навіть самостійно готувати та доглядати за трояндами в садку, який розцвів після того, як він посадив перші кущі ще за життя Наталі.

Хоча Олексій і не виключає можливості нових знайомств, він зізнається, що другої Наталії вже не буде.

Було життя, були мрії, а потім – один момент, і все зникло, — зізнається Олексій.

Минуло майже два роки відтоді, як Наталі не стало, а він досі не може говорити про неї без болю. І досі носить обручку, яку колись наділа на нього Наталя — на лівій руці. Цікаво, що в Україні вдівці за традицією носять кільця саме на цій руці.

Олексій посадив сад троянд у пам’ять про дружину

Наталя була закохана в ніжно-червоні троянди. Раніше Олексій дарував їй букети, тепер же в його рідних Підгайцях на Волині він садить трояндові кущі на її честь. У важкі моменти суму він приходить до цього саду, п’є каву, курить цигарку, і серед квітів згадки про кохану стають хоч трохи менш болючими.

— Я в трояндах нічого як не розумів, так і не розумію. Для мене вони розрізняються, які пахучі, а які ні, ну і за кольором, — каже колишній військовий.

Головне фото: Людмила Герасимюк | hromadske

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