Троянди для неї: як військовий створює сад памʼяті про дружину

Олексій, який довгі роки не планував створювати сім’ю, зустрів Наталю — жінку, що стала його першою справжньою любов’ю і з якою він мріяв про спільне життя. Вони були разом лише два роки, проте більшість цього часу — по шість місяців — провели на фронті. Їхній шлюб навіть оформили дистанційно — через інтернет. На жаль, доля розпорядилася інакше: жінка загинула під час бойових дій. Про це пише hromadske. Олексій вважав, що в смертельній небезпеці він мав би бути першим, але війна, на жаль, має власні правила. Сьогодні він не просто ветеран, а член родини загиблої військової, який отримав компенсацію від держави, але жодні гроші не здатні повернути йому кохану.Зустріч Олексія та Наталії Історія Олексія сповнена випадковостей і знаків долі. Після школи він став кухарем — саме тоді, коли Наталя підписала контракт зі Збройними силами України як кухар. Вони вперше зустрілися на військовому полігоні, де вона працювала, а він — проходив службу. hromadske Спершу Наталя відштовхувала його залицяння, говорила про іншого чоловіка в Чернівцях, але наполегливість і справжність почуттів Олексія взяли гору. Попри важкі умови служби, вони намагалися зберегти моменти щастя — разом в орендованих квартирах, на спільних виїздах, а іноді просто телефонуючи одне одному з фронту. Вона худенька, така маленька на зріст, до грудей мені ледь діставала. Але метка, жвава, беручка до роботи та з характером. Я її зразу й виділив серед інших жінок, — згадує ветеран. Випробування війною і пораненням З початком повномасштабної війни Олексій служив зв’язківцем на Харківщині, а Наталя — кухаркою на позиціях поблизу. Вони підтримували одне одного через телефонні дзвінки, поки у травні 2022 року Олексій не дістав поранення, через яке втратив праву руку. Попри трагедію, Наталя приїжджала до нього в лікарню, підтримуючи навіть у найскладніші моменти. — Поїхала на схід, її батальйон мав позиції за кілька кілометрів від моїх. Я ж звʼязківець, завжди міг до неї подзвонити, почути голос, заспокоїти — розповідає Олексій. Читати на тему Був найкращим з нас…Загинув Сергій Захаревич, командир 110 ОМБр Стало відомо про загибель полковника Сергія Захаревича – командира 110-ї окремої механізованої бригади, який був одним із найкращих офіцерів ЗСУ. Їхній шлюб оформили онлайн — вони навіть не могли побути разом у день реєстрації. 28 грудня 2022 року Олексій стояв у луцькому РАЦСі у звичайному спортивному костюмі, а Наталя була на війні. Вони спілкувалися через відеозв’язок. Першими обручками обмінялися лише у січні 2023 року, коли Наталя отримала коротку відпустку. Втрата коханої Мрії про спільний дім у Володимир-Волинському, де вони планували виростити дітей і садити троянди, так і залишилися нездійсненими. Вночі 5 серпня 2023 року під час російського артобстрілу Наталя загинула — на неї завалилася стіна будинку. Смерть була миттєвою, але біль для Олексія — невимовний. Похорон відбувся на рідній землі Наталі — у Чернівцях, де залишилися її діти. Для Олексія це була не лише втрата дружини, а й розлука з частиною себе. Він досі пише їй смс, які приходять на її номер, але відповіді немає. Сум і спогади не покидають його ні на мить. Людмила Герасимюк | hromadske Попри те, що державні психологічні служби організовують підтримку для дружин загиблих, Олексій зізнається, що такі заходи для чоловіків, особливо ветеранів, практично відсутні. Він не довіряє психологам і вважає, що краще за побратимів його ніхто не розуміє. Саме тому вони збираються, спілкуються, підтримують один одного без зайвих слів. Зараз Олексій працює охоронцем у школі у своєму рідному місті — робота допомагає відволіктися від болю. Він освоїв сучасні протези так добре, що може навіть самостійно готувати та доглядати за трояндами в садку, який розцвів після того, як він посадив перші кущі ще за життя Наталі. Людмила Герасимюк | hromadske Хоча Олексій і не виключає можливості нових знайомств, він зізнається, що другої Наталії вже не буде. Було життя, були мрії, а потім – один момент, і все зникло, — зізнається Олексій. Минуло майже два роки відтоді, як Наталі не стало, а він досі не може говорити про неї без болю. І досі носить обручку, яку колись наділа на нього Наталя — на лівій руці. Цікаво, що в Україні вдівці за традицією носять кільця саме на цій руці. Олексій посадив сад троянд у пам’ять про дружину Наталя була закохана в ніжно-червоні троянди. Раніше Олексій дарував їй букети, тепер же в його рідних Підгайцях на Волині він садить трояндові кущі на її честь. У важкі моменти суму він приходить до цього саду, п’є каву, курить цигарку, і серед квітів згадки про кохану стають хоч трохи менш болючими. Людмила Герасимюк | hromadske — Я в трояндах нічого як не розумів, так і не розумію. Для мене вони розрізняються, які пахучі, а які ні, ну і за кольором, — каже колишній військовий. Головне фото: Людмила Герасимюк | hromadske Росія вбила сотні видатних українських діячів за час російсько-української війни. Раніше Вікна підготували для тебе спецпроект про митців, яких вбили росіяни: читай їхні імена за посиланням. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter