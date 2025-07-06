Розы для нее: как военный создает сад памяти о жене

Алексей, долгие годы не планировавший создавать семью, встретил Наталью — женщину, ставшую его первой настоящей любовью и с которой он мечтал о совместной жизни. Они были вместе всего два года, однако большинство этого времени — по шесть месяцев — провели на фронте. Их брак даже оформили дистанционно через интернет. К сожалению, судьба распорядилась по-другому: женщина погибла во время боевых действий.

Об этом пишет hromadske. Алексей считал, что в смертельной опасности он должен был быть первым, но война, к сожалению, имеет свои правила.

Сегодня он не просто ветеран, а член семьи погибшей военнослужащей, который получил компенсацию от государства, но никакие деньги не способны вернуть ему любимую.

Встреча Алексея и Натальи

История Алексея полна случайностей и знаков судьбы. После школы он стал поваром — именно тогда, когда Наталья подписала контракт с Вооружёнными силами Украины как повар.

Они впервые встретились на военном полигоне, где она работала, а он — проходил службу.

Сначала Наталья отталкивала его ухаживания, говорила о другом мужчине в Черновцах, но настойчивость и искренность чувств Алексея взяли верх.

Несмотря на тяжелые условия службы, они старались сохранить моменты счастья — вместе в арендованных квартирах, на совместных выездах, а иногда просто созваниваясь друг с другом с фронта.

Она была худенькая, такая маленькая на рост, до груди мне едва доставала. Но меткая, живая, трудолюбивая и с характером. Я сразу выделил её среди других женщин, — вспоминает ветеран.

Испытания войной и ранением

С началом полномасштабной войны Алексей служил связистом в Харьковской области, а Наталья — поваром на позициях поблизости. Они поддерживали друг друга через телефонные звонки, пока в мае 2022 года Алексей не получил ранение, из-за которого потерял правую руку.

Несмотря на трагедию, Наталья приезжала к нему в больницу, поддерживая даже в самые сложные моменты.

— Поехала на восток, её батальон занимал позиции в нескольких километрах от моих. Я же связист, всегда мог ей позвонить, услышать голос, успокоить — рассказывает Алексей.

Их брак оформили онлайн — они даже не могли быть вместе в день регистрации. 28 декабря 2022 года Алексей стоял в Луцком ЗАГСе в обычном спортивном костюме, а Наталья была на войне. Они общались через видеосвязь. Первыми обручальными кольцами обменялись только в январе 2023 года, когда Наталья получила короткий отпуск.

Потеря любимой

Мечты о совместном доме во Владимире-Волынском, где они планировали вырастить детей и сажать розы, так и остались несбыточными. Ночью 5 августа 2023 года во время российского артобстрела Наталья погибла — на неё обрушилась стена дома. Смерть была мгновенной, но боль для Алексея — невыразимая.

Похороны прошли на родной земле Натальи — в Черновцах, где остались её дети.

Для Алексея это была не только потеря жены, но и разлука с частью себя. Он до сих пор пишет ей смс, которые приходят на её номер, но ответа нет. Грусть и воспоминания не покидают его ни на минуту.

Несмотря на то, что государственные психологические службы организуют поддержку для жен погибших, Алексей признаётся, что такие мероприятия для мужчин, особенно ветеранов, практически отсутствуют.

Он не доверяет психологам и считает, что лучше побратимов его никто не поймёт. Именно поэтому они собираются, общаются, поддерживают друг друга без лишних слов.

Сейчас Алексей работает охранником в школе в своём родном городе — работа помогает отвлечься от боли.

Он освоил современные протезы так хорошо, что может даже самостоятельно готовить и ухаживать за розами в саду, который расцвёл после того, как он посадил первые кусты ещё при жизни Натальи.

Хотя Алексей и не исключает возможности новых знакомств, он признаётся, что второй Натальи уже не будет.

Было жизнь, были мечты, а потом — один момент, и всё исчезло, — признаётся Алексей.

Прошло почти два года с тех пор, как Натали не стало, а он до сих пор не может говорить о ней без боли. И до сих пор носит обручальное кольцо, которое когда-то она надела ему — на левой руке. Интересно, что в Украине вдовцы по традиции носят кольца именно на этой руке.

Алексей посадил сад роз в память о жене

Наталья была влюблена в нежно-красные розы. Раньше Алексей дарил ей букеты, теперь же в их родных Подгайцах на Волыни он сажает розовые кусты в её честь. В тяжелые моменты грусти он приходит в этот сад, пьёт кофе, курит сигарету, и среди цветов воспоминания о любимой становятся хоть немного менее болезненными.

— Я в розах ничего как не понимал, так и не понимаю. Для меня они отличаются, какие пахучие, а какие нет, ну и по цвету, — говорит бывший военнослужащий.

Главное фото: Людмила Герасимюк | hromadske

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