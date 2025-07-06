Розы для нее: как военный создает сад памяти о жене

Алексей, долгие годы не планировавший создавать семью, встретил Наталью — женщину, ставшую его первой настоящей любовью и с которой он мечтал о совместной жизни. Они были вместе всего два года, однако большинство этого времени — по шесть месяцев — провели на фронте. Их брак даже оформили дистанционно через интернет. К сожалению, судьба распорядилась по-другому: женщина погибла во время боевых действий. Об этом пишет hromadske. Алексей считал, что в смертельной опасности он должен был быть первым, но война, к сожалению, имеет свои правила. Сегодня он не просто ветеран, а член семьи погибшей военнослужащей, который получил компенсацию от государства, но никакие деньги не способны вернуть ему любимую.Встреча Алексея и Натальи История Алексея полна случайностей и знаков судьбы. После школы он стал поваром — именно тогда, когда Наталья подписала контракт с Вооружёнными силами Украины как повар. Они впервые встретились на военном полигоне, где она работала, а он — проходил службу. hromadske Сначала Наталья отталкивала его ухаживания, говорила о другом мужчине в Черновцах, но настойчивость и искренность чувств Алексея взяли верх. Несмотря на тяжелые условия службы, они старались сохранить моменты счастья — вместе в арендованных квартирах, на совместных выездах, а иногда просто созваниваясь друг с другом с фронта. Она была худенькая, такая маленькая на рост, до груди мне едва доставала. Но меткая, живая, трудолюбивая и с характером. Я сразу выделил её среди других женщин, — вспоминает ветеран. Испытания войной и ранением С началом полномасштабной войны Алексей служил связистом в Харьковской области, а Наталья — поваром на позициях поблизости. Они поддерживали друг друга через телефонные звонки, пока в мае 2022 года Алексей не получил ранение, из-за которого потерял правую руку. Несмотря на трагедию, Наталья приезжала к нему в больницу, поддерживая даже в самые сложные моменты. — Поехала на восток, её батальон занимал позиции в нескольких километрах от моих. Я же связист, всегда мог ей позвонить, услышать голос, успокоить — рассказывает Алексей. Читать по теме Был лучшим из нас… Погиб Сергей Захаревич, командир 110 ОМБр Стало известно о гибели полковника Сергея Захаревича – командира 110-й отдельной механизированной бригады, который был одним из лучших офицеров ВСУ. Их брак оформили онлайн — они даже не могли быть вместе в день регистрации. 28 декабря 2022 года Алексей стоял в Луцком ЗАГСе в обычном спортивном костюме, а Наталья была на войне. Они общались через видеосвязь. Первыми обручальными кольцами обменялись только в январе 2023 года, когда Наталья получила короткий отпуск. Потеря любимой Мечты о совместном доме во Владимире-Волынском, где они планировали вырастить детей и сажать розы, так и остались несбыточными. Ночью 5 августа 2023 года во время российского артобстрела Наталья погибла — на неё обрушилась стена дома. Смерть была мгновенной, но боль для Алексея — невыразимая. Похороны прошли на родной земле Натальи — в Черновцах, где остались её дети. Для Алексея это была не только потеря жены, но и разлука с частью себя. Он до сих пор пишет ей смс, которые приходят на её номер, но ответа нет. Грусть и воспоминания не покидают его ни на минуту. Людмила Герасимюк | hromadske Несмотря на то, что государственные психологические службы организуют поддержку для жен погибших, Алексей признаётся, что такие мероприятия для мужчин, особенно ветеранов, практически отсутствуют. Он не доверяет психологам и считает, что лучше побратимов его никто не поймёт. Именно поэтому они собираются, общаются, поддерживают друг друга без лишних слов. Сейчас Алексей работает охранником в школе в своём родном городе — работа помогает отвлечься от боли. Он освоил современные протезы так хорошо, что может даже самостоятельно готовить и ухаживать за розами в саду, который расцвёл после того, как он посадил первые кусты ещё при жизни Натальи. Людмила Герасимюк | hromadske Хотя Алексей и не исключает возможности новых знакомств, он признаётся, что второй Натальи уже не будет. Было жизнь, были мечты, а потом — один момент, и всё исчезло, — признаётся Алексей. Прошло почти два года с тех пор, как Натали не стало, а он до сих пор не может говорить о ней без боли. И до сих пор носит обручальное кольцо, которое когда-то она надела ему — на левой руке. Интересно, что в Украине вдовцы по традиции носят кольца именно на этой руке. Алексей посадил сад роз в память о жене Наталья была влюблена в нежно-красные розы. Раньше Алексей дарил ей букеты, теперь же в их родных Подгайцах на Волыни он сажает розовые кусты в её честь. В тяжелые моменты грусти он приходит в этот сад, пьёт кофе, курит сигарету, и среди цветов воспоминания о любимой становятся хоть немного менее болезненными. Людмила Герасимюк | hromadske — Я в розах ничего как не понимал, так и не понимаю. Для меня они отличаются, какие пахучие, а какие нет, ну и по цвету, — говорит бывший военнослужащий. Главное фото: Людмила Герасимюк | hromadske Россия убила сотни выдающихся украинских деятелей за время российско-украинской войны. Ранее Вікна подготовили для тебя спецпроект о художниках, которых убили россияне: читай их имена по ссылке. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter