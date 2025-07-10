Мінус 9 кг на вагах: Олена Кравець про те, як їсть та худне

Акторка й телеведуча Олена Кравець стала гостею Аліни Шаманської, ведучої рубрики 55 за 5, яка виходить у програмі Ранок у великому місті на ICTV2.

Формат простий: 55 запитань, 5 хвилин. Тож Олені довелося відповідати швидко та щиро. Вийшло дуже особисто.

Олена Кравець про схуднення

Кравець зізналася, що за останній час скинула 9 кілограмів. І зробила це не за допомогою жорстких дієт, а завдяки глобальній зміні у підході до харчування.

Вона розповіла, що певний час працює з дієтологинею та практикує так зване дофамінове харчування.

— Мені можна все, я їм усе. Просто знаю, коли, що і скільки, — пояснила акторка.

Наприклад, після улюблених лінивих вареників із варенням і сметанкою вона обов’язково зʼїдає зелене яблуко.

А якщо їсть суп — закусує його огірком. Таку схему порадила дієтологиня, — відкрила таємницю Олена.

Також акторка відверто розповіла, що залежала від їжі.

— Раніше я завжди хотіла їсти. Завжди. А потім дієтологиня сказала: тобі треба або вирівняти гормональну систему, або працювати зі мною, або закохатися. Я почала працювати, а потім почала вирівнювати й систему, — згадала Кравець.

Сни про Зеленського

Одним із запитань, яке пролунало під час розмови, було: яке рішення далося найважче. Олена відповіла:

— Піти з Кварталу.

А ще зізналася ведучій, що сценічний колега Володимир Зеленський сниться доволі часто. Востаннє — в дуже неочікуваному образі.

— Я навіть написала йому, що він мені наснився в сукні. Кажу: “Вовчик, ти в жіночій сукні?”. А він відповів: “Я одягну на перемогу”, — з посмішкою розповідає акторка.

Минулого разу в рубриці 5 за 55 зʼявився Сергій Притула та розповів про що шкодує у вихованні власних дітей.

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