Їсти все і не гладшати: дієтологиня Оксана Скиталінська розклала все по поличках

Іноді ми заздримо своїм знайомим через те, що вони виглядають стрункими, хоча й не відмовляються від фастфудів. Для деяких звучить неможливо їсти все і не гладшати, проте є люди, для яких це реальність!

Можливо такі люди — просто щасливчики? Чи усе-таки справа в чомусь іншому?

Лікарка-дієтологиня, віце-президентка Асоціації дієтологів України Оксана Скиталінська розповіла vikna.tv, як людям вдається вживати будь-яку їжу і водночас не набирати зайвої ваги.

Їсти все і не гладшати: як це можливо

Лише уяви собі світ, в якому ти можеш насолоджуватися улюбленим тістечком, не рахуючи калорій, смакувати піцу пізно ввечері без докорів сумління і водночас залишатися у формі! Звучить як фантастика? Насправді — ні. І секрет не в чарівній дієті чи таблетці для схуднення.

— З погляду науки та на практиці, чи можливо їсти все, що хочеться, і не гладшати?

— Так, для деяких людей це можливо. По-перше, ми всі різні. У нас різні голоси, форма вух, колір райдужної оболонки, зріст і навіть харчові звички! Тому, організм кожної людини функціонує по-своєму.

Наприклад, існують люди, які мають генетичну особливість. Але таких осіб не дуже багато. Проте зараз їхній золотий час, тому що їхні ж предки раніше не виживали.

У таких людей більше бурої, а не білої жирової тканини. Бура жирова тканина просто спалює усю енергію, щоб зігріти організм.

Саме тому, люди не набирають вагу. У них підвищений рівень метаболізму. І ми всі заздримо їм, тому що вони — щасливчики.

— Але чи є в цьому прихована загроза? Та які можуть бути наслідки для організму в майбутньому?

— Як лікарка, яка майже 40 років працює в медичній сфері, я стикалася з різними пацієнтами у своєму житті. І можу сказати, що поки організм молодий, то дуже багато людей дійсно можуть їсти все, що хочуть.

Але згодом, десь з 40 років, усе менше гормонів виробляються і вони значно впливають на наш обмін речовин. А через звичку їсти нездорову їжу, наприклад, той самий фастфуд, погіршується робота печінки.

Існує багато людей, які колись вживали будь-яку їжу, проте одного дня почали стрімко набирати вагу.

І це стає помітно одразу та викликає безліч запитань в оточення, коли жінка, яка була завжди худою, стрімко починає гладшати.

Сучасні люди та наші предки

— Що ж ви можете порадити людям, які їдять усе, що захочуть, та не замислюються про наслідки?

— Я б порадила не зловживати таким даром природи. Сучасні люди — це нащадки тих, хто протягом багатьох років еволюції вчилися добувати собі їжу.

Наші предки колись жили в очеретах, одягали шкури, щоб захиститися від холоду, викопували овочі. Вони не мали доступу до розмаїття страв, який у нас є. Зараз життя набагато легше: якщо ти голодний (-на), то можеш перекусити в МакДональдз або вдома на швидку руку приготувати собі їжу.

Раніше такого не було. Якщо людина була голодною і не могла знайти собі їжу, вона помирала. Тому, наші предки постійно щось їли: якісь корінці, дикий мед або навіть мишей! Їм потрібно було набирати калорії. І в процесі еволюції виживали навіть в голодні часи лише ті люди, які змогли хоч трішечки накопичити жирок.

Зараз інші часи. Ми дуже мало рухаємося, багато стресуємо, бо постійно читаємо новини. Взагалі кортилоз (гормон стресу), за древніми еволюційними законами, мав би змусити нас тікати від ворога через відчуття небезпеки чи здобувати собі їжу. А ми ж просто нічого не робимо! А тим часом гормони просто бурлять в нас в крові й чекають на дію.

— Тож що ж робити, аби подолати стрес? Та що впливає на наш обмін речовин, окрім харчування?

— Загалом найкраще стрес долати рухом! Потрібно постійно займатися фізичною активністю (звичайною ходьбою або танцями).

Ти можеш вдома увімкнути музику і танцювати. Закохуйся та будь завжди у русі. І тоді обмін речовин покращиться!

Важливо не лише правильне харчування, а й фізична активність, сон і віра у свої сили. Будь завжди продуктивним (-ою), і ти досягнеш свого результату.

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