Есть все и не толстеть: диетолог Оксана Скиталинская разложила все по полочкам

Иногда мы завидуем своим знакомым потому, что они выглядят стройными, хотя и не отказываются от фастфудов. Для некоторых звучит невозможно есть все и не толстеть, однако для многих это реальность!

Возможно такие люди — просто счастливчики? Или все-таки дело в чем-то другом?

Врач-диетолог, вице-президент Ассоциации диетологов Украины Оксана Скиталинская рассказала vikna.tv, как людям удается употреблять любую пищу и одновременно не набирать лишний вес.

Есть все и не толстеть: как это возможно

Только представь себе мир, где ты можешь наслаждаться любимым пирожным, не считая калорий, смаковать пиццу поздно вечером без угрызений совести и одновременно оставаться в форме! Звучит как фантастика? На самом деле — нет. И секрет не в волшебной диете или таблетке для похудения.

— С точки зрения науки и на практике, возможно ли есть все, что хочется, и не поправляться?

— Да, для некоторых людей это возможно. Во-первых, мы все разные. У нас разные голоса, форма ушей, цвет радужной оболочки, рост и даже пищевые привычки! Поэтому организм каждого человека функционирует по-своему.

Например, существуют люди, у которых есть генетическая особенность. Но таких не очень много. Однако сейчас их золотое время, потому что их же предки раньше не выживали.

К тому же, у таких людей больше бурой, а не белой жировой ткани.

Бурая жировая ткань просто сжигает всю энергию, чтобы согреть организм.

Именно поэтому люди не набирают вес. У них повышенный уровень метаболизма. И мы все завидуем им, потому что они — счастливчики.

— Но есть ли в этом скрытая угроза? И какие могут быть последствия для организма в будущем?

— Как врач, которая почти 40 лет работает в медицинской сфере, я сталкивалась с разными пациентами в своей жизни. И могу сказать, что пока организм молодой, то очень многие люди действительно могут есть все, что хотят.

Но со временем, где-то с 40 лет, все меньше гормонов вырабатываются и они значительно влияют на наш обмен веществ. А из-за привычки есть нездоровую пищу, например, тот же фастфуд, ухудшается работа печени.

Существует много людей, которые когда-то употребляли любую пищу, в какой-то момент начали стремительно набирать вес.

И это становится заметно сразу и вызывает множество вопросов у окружающих, когда женщина, которая была всегда худой, стремительно начинает толстеть.

Современные люди и наши предки

— Что же вы можете посоветовать людям, которые едят все, что захотят, и не задумываются о последствиях?

— Я бы посоветовала не злоупотреблять таким даром природы. Современные люди — это потомки тех, кто на протяжении многих лет эволюции учились добывать себе пищу.

Наши предки когда-то жили в камышах, одевали шкуры, чтобы защититься от холода, выкапывали овощи. У них не было доступа к разнообразию блюд, который у нас есть. Сейчас жизнь намного легче: если ты голоден (-на), то можешь перекусить в МакДональдз или дома на скорую руку приготовить себе еду.

Раньше такого не было. Если человек был голодным и не мог найти себе пищу, он умирал. Поэтому наши предки постоянно что-то ели: какие-то корешки, дикий мед или даже мышей! Им нужно было набирать калории. И в процессе эволюции выживали даже в голодные времена лишь те люди, которые смогли хоть немножечко накопить жирок.

Сейчас другие времена. Мы очень мало двигаемся, много стрессуем, потому что постоянно читаем новости. Вообще кортилоз (гормон стресса), по древним эволюционным законам, должен был бы заставить нас бежать от врага из-за чувства опасности или добывать себе пищу. А мы же просто ничего не делаем! А тем временем гормоны просто бурлят у нас в крови и ждут действия.

— Так что же делать, чтобы преодолеть стресс? И что влияет на наш обмен веществ, кроме питания?

— В общем лучше всего стресс преодолевать движением! Нужно постоянно заниматься физической активностью (обычной ходьбой или танцами).

Ты можешь дома включить музыку и танцевать. Влюбляйся и будь всегда в движении. И тогда обмен веществ улучшится!

Важно не только правильное питание, но и физическая активность, сон и вера в свои силы. Будь всегда продуктивным (-ой), и ты достигнешь своего результата.

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