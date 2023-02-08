Со спортом на ты: как подготовить спину, суставы и сердце к спортивным нагрузкам

Заниматься спортом в современном мире — это необходимость. Ведь многие из нас ведут малоподвижный образ жизни, который, в свою очередь, провоцирует ряд неприятных заболеваний.
Однако к спорту нужно подходить осознанно. Кроме качественно подобранной программы тренировок и контроля за техникой нужно учитывать еще и состояние здоровья.
Без этого можно навредить себе определенными упражнениями или неправильно подобранными интенсивностью, весом или направлением. Вариантов, как можно травмироваться, очень много.
Особое внимание следует обратить на состояние сердечно-сосудистой системы, суставов и спины. Ведь именно эти системы принимают наибольшую нагрузку во время физических нагрузок.
Такой совет дала health-экспертка с медицинским образованием Ульяна Вернер. А также она рассказала, как именно проверить их состояние, когда и кому это обязательно нужно делать и как предотвратить травмы во время тренировки.
Чтобы определить оптимальную интенсивность тренировок и не навредить себе, можно воспользоваться рекомендациями American college of sports medicine.
Для этого ответь всего на два вопроса:
Если ответ на последний вопрос утвердительный, то перед началом тренировок пройди обследование у семейного или профильного врача.
Если ответ на последний вопрос утвердительный, то перед началом тренировок пройди обследование у семейного или профильного врача.
Именно такая диагностика здоровья позволит определить рекомендованную интенсивность тренировок, чтобы получать результаты и не навредить, — отмечает Ульяна.
Так, по данным American college of sports medicine, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут подойти упражнения легкой или умеренной интенсивности.
После этого можешь переходить к тренировкам. Однако это далеко не конец, теперь следует следить за своим состоянием во время активности.
Если ты вдруг почувствуешь внезапное снижение продуктивности, одышку, сильное истощение, которое раньше было нехарактерным, жжение в груди или верхней части живота, то пройди медицинскую проверку.
Если ты вдруг почувствуешь внезапное снижение продуктивности, одышку, сильное истощение, которое раньше было нехарактерным, жжение в груди или верхней части живота, то пройди медицинскую проверку.
Ульяна Вернер успокаивает, что эти симптомы необязательно сигнализируют о проблемах с сердцем или сосудами. Среди возможных причин: нарушение пищеварения, обезвоживание или перегрузка во время тренировки.
Консультация с врачом поможет установить точную причину, предотвратить вероятные осложнения и даст возможность продолжать тренировки безопасно.
При выборе силовых и кардио упражнений следует учитывать то, в каком состоянии суставы. Ведь любая ошибка или неправильная техника может надолго выбить тебя из спорта.
Так, по результатам исследования, людям с травмированными коленями и артритом не рекомендуется выбирать активность с длительным и повторяющимся влиянием на суставы.
Так, по результатам исследования, людям с травмированными коленями и артритом не рекомендуется выбирать активность с длительным и повторяющимся влиянием на суставы.
К примеру, не лучшим вариантом для кардио тренировки будет бег. Лучше заменить его ездой на велосипеде или плаванием.
Если же раньше ты не испытывал(-а) дискомфорта или боли в суставах во время или после тренировки, а сейчас чувствуешь, то обратись к врачу для диагностики проблемы.
Игнорирование может привести к обострению проблемы, — отмечает эксперт.
Игнорирование может привести к обострению проблемы, — отмечает эксперт.
Ты можешь случайно повредить здоровые суставы неправильной техникой. Чтобы уменьшить риск травм, нужно разогреть суставы и увеличить их мобильность.
Для этого перед каждой тренировкой делай легкую разминку. Ульяна Вернер посоветовала ряд простых упражнений:
Эта часть тела работает при большинстве упражнений. Поэтому чрезмерную нагрузку, особенно на поясничный отдел позвоночника, испытывают как начинающие, так и более опытные спортсмены.
Чтобы избежать дискомфорта, боли и травм после тренировок, следует делать разминку с растяжкой. Это улучшит кровообращение, гибкость мышц и связок, что повлияет на результаты и спасет от травм.
Также важно укреплять мышци спины упражнениями. Однако перед этим тщательно изучи технику, а в период адаптации не нагружай себя большим дополнительным весом. Иначе можно травмироваться.
Самыми распространенными видами травм спины, по словам эксперта, являются:
При дискомфорте или боли в спине, которая не проходит несколько дней, приостанови тренировочный процесс и обратись к врачу.
При дискомфорте или боли в спине, которая не проходит несколько дней, приостанови тренировочный процесс и обратись к врачу.
Если ты новенький(-ая) в мире спортзала, лучше начать тренировки с тренером, который покажет правильную технику и подберет оптимальный вес и нагрузку.
— Ведь физическая активность должна оздоравливать и наполнять силой, а не дискомфортом и болью, — говорит Ульяна. С правильным подходом твои отношения со спортом будут длительными, дружескими и надежными.
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