Показатель эффективности тренировки? Чем опасна крепатура и как снять мышечную боль

Некоторые люди ошибочно считают крепатуру индикатором эффективности занятий спортом. Мол, если после тренировки болят все мышцы еще несколько дней, то это потренировался(-лась) на славу. А если нет, то слабенько.

Однако это совсем не так. Постоянное доведение своего тела до состояния синдрома отсроченной мышечной боли может быть опасным.

Тренер по йоге Алена Щербань рассказала, почему на самом деле возникает крепатура и как от нее избавиться.

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Почему возникает крепатура

Синдром отсроченной мышечной боли (или как его еще называют крепатурой) появляется вследствие микроразрывов в структуре мышечных волокон.

Это возникает после:

большого перерыва в тренировках;

перегрузки определенных групп мышц;

нагрузки малоиспользуемых мышц.

Микроразрывы провоцируют воспаление в организме, а соответственно и боль в теле.

Симптомы крепатуры

Обычно после чрезмерной нагрузки люди жалуются на:

отек мышц; покраснение; ощущение жара (возможно поднятие температуры тела); ощущение слабости; боль в мышцах во время движения; уменьшение амплитуды движения.

Чем опасна крепатура

Крепатура опасна тем, что нарушает кровообращение в мышцах и препятствует их восстановлению. А еще постоянный синдром отсроченной мышечной боли “отвлекает” иммунитет от других угроз, заставляя концентрироваться на устранении воспаления.

Если же тело не будет иметь достаточно ресурсов для восстановления, ему придется замещать травмированные мышечные сократительные волокна фиброзной тканью. А она уже не сможет выполнять функции мышц.

Как избавиться от крепатуры

Чтобы убрать отек и облегчить свое состояние, можно принять теплую ванну с солью, заняться мягкой динамической тренировкой или пойти на легкий приятный массаж тела.

В некоторых случаях можно принимать нестероидные противовоспалительные препараты.

Профилактика крепатуры

Чтобы не страдать от крепатуры, нужно:

тренироваться регулярно;

постепенно увеличивать нагрузку;

пробовать легкие необычные упражнения, которые задействуют малоиспользуемые группы мышц;

обязательно делать разминку (перед тренировкой) и заминку (после занятия);

сбалансировано питаться, чтобы в организме было достаточно белка для восстановления мышечной ткани.

Конечно, после тренировки нормально чувствовать усталость и легкую приятную боль в мышцах, но она не должна влиять на амплитуду движения и ваше самочувствие, — говорит тренер.

Если ты не знаешь, с чего начать заниматься спортом, лучше всего попробовать легкий утренний комплекс. Он помогает всем системам тела проснуться и подготовиться к активности.

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