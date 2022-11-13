Здоровье и красота

Показатель эффективности тренировки? Чем опасна крепатура и как снять мышечную боль

Елена Яковлева, редактор сайта 13 ноября 2022, 09:00
Чому виникає крепатура та як її позбутись
Фото: Pexels

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