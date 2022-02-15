Советы

“Не могу заставить себя делать утреннюю зарядку. Какие упражнения самые лучшие?”

Отвечает
Марина Боржемська
Марина Боржемская

Фитнес-тренер, ведущая на телеканале СТБ

Елена Яковлева, редактор сайта 15 февраля 2022, 09:00
Марина Боржемська про ранкову зарядку
Фото: Instagram

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Советы

“Не могу заставить себя делать утреннюю зарядку. Какие упражнения самые лучшие?”
Отвечает
Марина Боржемська
Марина Боржемская
Фитнес-тренер, ведущая на телеканале СТБ

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