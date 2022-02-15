“Не могу заставить себя делать утреннюю зарядку. Какие упражнения самые лучшие?”

Если тебе с утра хочется поваляться в постели подольше, сделай это. А потом сделай небольшую зарядку и полежи еще.

Утренняя зарядка помогает всем системам тела проснуться и подготовиться к активности.

Дыхание

Прекрасное утреннее упражнение для пробуждения. Его можно делать в постели. Расслабься, вытяни руки вдоль тела, вдыхай и выдыхай через нос. Потом немного потянись.

Полумостик

Ляг на спину на полу, упри ноги на кровать, согни колени и поставь стопы на ширине бедер. Подними таз вверх так, чтобы тело образовывало прямую линию от плеча до колена.

Побудь в такой позе полминуты. Повтори упражнение трижды. Кстати, его можно выполнять и на кровати, уперев ноги о стену.

Подъем ног

Выпрями руки и ноги. Медленно подними одну ногу перпендикулярно кровати, а затем так же медленно опусти ее. Выполни по десять повторений с каждой ногой.

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Велосипед

Ляг на спину, согни руки в локтях и заведи их за голову. Подними согнутые в коленях ноги на 90° от кровати. Двигай ногами, будто едешь на велосипеде.

Поза счастливого ребенка

Ляг на спину и прижми ноги, согнутые в коленях, к груди. Затем возьмись за стопы руками, немного разведи ноги в стороны и аккуратно разогни их.

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