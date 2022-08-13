Полезно ли прыгать на скакалке? Поможет ли это похудеть?

— Скакалка — это простой и компактный тренажер, знакомый нам с раннего детства. Он не требует большого пространства для установки и использования, в отличие от крупногабаритных комплексов для занятий спортом.

Скакалка станет отличным помощником в построении красивой фигуры, поскольку задействует различные группы мышц и развивает ряд навыков одновременно.

— Скакалка оказывает благотворное влияние на состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Всего десять минут прыжков на скакалке по оказываемой для этих систем пользе равнозначны двум сыгранным теннисным сетам или 12 минутам плавания.

Такие занятия положительно сказываются на состоянии опорно-двигательного и вестибулярного аппарата, они позволяют повысить выносливость, скорректировать осанку, улучшить координацию.

Прыжки со скакалкой — это проверенное средство для работы над своей фигурой. Подкачанные ноги, красивая линия плеч, подтянутые руки, стройные бедра и ягодицы, плоский живот — если вы мечтаете о такой фигуре, то вам просто необходимо начать тренироваться со скакалкой.

Скакалка — это еще и прекрасный помощник в деле похудения. Человек, совершающий в минуту порядка 100 прыжков на скакалке, за 15–20 минут сжигает около 200 кКал.

Противопоказания для прыжков на скакалке

Если у вас имеются заболевания сердечно-сосудистой системы, то перед началом подобных тренировок стоит проконсультироваться с врачом. Возможно, он посоветует вам выбрать другой вид физических нагрузок.

Прыжки на скакалке не стоит практиковать при заболеваниях позвоночника, костных тканей. Проблемы с давлением (повышенное, пониженное, частые перепады давления) также сигнализируют о том, что прыгать со скакалкой вам не стоит.

Не рекомендуется проводить такие тренировки при наличии большого количества избыточного веса. Сначала лучше избавиться от жировых отложений другим способом, а потом уже заняться приведением тела в хорошую форму при помощи скакалки.

Не стоит прыгать со скакалкой на полный желудок.

Занятия спортом помогают в борьбе со стрессом. Напомним, что ранее Константин Стогний рассказал, как вести себя в стрессовой ситуации.