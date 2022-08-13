Советы

Полезно ли прыгать на скакалке? Поможет ли это похудеть?

Отвечает
Марина Боржемська
Марина Боржемская

Фитнес-тренер, ведущая на телеканале СТБ

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 августа 2022, 08:50
Стрибки на скакалці користь і шкода

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Советы

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Марина Боржемська
Марина Боржемская
Фитнес-тренер, ведущая на телеканале СТБ

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