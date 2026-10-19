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Элина Свитолина и Гаэль Монфис разводятся: что известно

Юлия Хоменко, редактор сайта 19 октября 2026, 14:00 3 мин.
Свитолина и Монфис расстаются: почему пара решила разойтись
Фото Instagram

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