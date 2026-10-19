Элина Свитолина и Гаэль Монфис разводятся: что известно

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сообщила о завершении брака с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Спортсменка призналась, что пережила сложный эмоциональный период, связанный, в частности, с войной в Украине, и теперь ей нужно найти путь к себе.

Об этом она написала в публикации на своей странице в Instagram.

Свитолина и Монфис расстались: что известно

Элина Свитолина объяснила, что долгое время не рассказывала публично о своем внутреннем состоянии. По ее словам, за внешней стороной жизни оставались бессонные ночи, сомнения и ощущение, что она постепенно теряет себя.

— Сегодня я хочу открыться немного больше. То, чего вы не видели, — это бессонные ночи, сомнения и ощущение медленной потери себя, — написала теннисистка.

По словам Свитолиной, Монфис знал о ее переживаниях и долгое время поддерживал ее. Они пытались пройти через сложный период вместе, однако со временем спортсменка поняла, что ей необходимо самостоятельно обрести внутреннее равновесие.

— Со временем я поняла, что мне нужно найти путь обратно к самой себе и что я не могу сделать этого в рамках нашего брака. Это самая тяжелая правда, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться, и самое трудное, что мне когда-либо приходилось говорить человеку, которого я люблю, — поделилась Элина.

Она также отметила, что Гаэль выслушал ее и отнесся к ее решению с уважением. Свитолина подчеркнула, что благодарна мужу за любовь и поддержку как в счастливые моменты, так и в самые сложные периоды жизни.

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Почему Свитолина и Монфис расстались

Объясняя, почему Свитолина и Монфис расстались, теннисистка не назвала конкретного конфликта или чьей-либо вины. Она описала это решение как следствие глубоких личных переживаний и необходимости восстановить связь с собой.

По словам Элины, иногда даже любовь близкого человека не может помочь преодолеть внутреннюю борьбу вместо самого человека. Именно поэтому она решила завершить брак, хотя и по-прежнему с теплотой говорит о совместной жизни с Гаэлем.

— Пожалуйста, знайте, что здесь некого обвинять. Есть только два человека, которые глубоко любили друг друга, и история, которая меняет свою форму, — подчеркнула спортсменка.

Таким образом, в своей публикации Свитолина не сообщала об изменах или других конкретных причинах разрыва. Она попросила отнестись к их ситуации с пониманием и дать семье пространство, необходимое для того, чтобы пережить перемены.

Свитолина и Монфис будут вместе воспитывать дочь

Несмотря на развод, Элина подчеркнула, что их семья не перестает существовать в родительском смысле. Самой важной для обоих остается их дочь Скай.

— Скай всегда будет на первом месте. Наш брак заканчивается, но наша семья — нет. Мы всегда будем оставаться ее родителями, рядом друг с другом на каждом шагу ее жизни, — написала теннисистка.

Свитолина подчеркнула, что они с Монфисом продолжат вместе заботиться о дочери. В конце обращения спортсменка поблагодарила всех за любовь и попросила уважать частную жизнь семьи в этот непростой период.

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