Еліна Світоліна та Гаель Монфіс розлучаються: що відомо

Перша ракетка України Еліна Світоліна повідомила про завершення шлюбу з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Спортсменка зізналася, що пережила складний емоційний період, пов’язаний, зокрема, з війною в Україні, і тепер їй потрібно знайти шлях до себе.

Про це вона написала в дописі на своїй сторінці в Instagram.

Світоліна та Монфіс розійшлися: що відомо

Еліна Світоліна пояснила, що тривалий час не розповідала публічно про свій внутрішній стан. За її словами, за зовнішнім боком життя залишалися безсонні ночі, сумніви та відчуття, що вона поступово втрачає себе.

—Сьогодні я хочу відкрити себе трохи більше. Те, чого ви не бачили, були безсонні ночі, сумніви та відчуття повільного втрату себе, — написала тенісистка.

За словами Світоліної, Монфіс знав про її переживання та довгий час підтримував її. Вони намагалися пройти через складний період разом, однак згодом спортсменка зрозуміла, що їй необхідно самостійно віднайти внутрішню рівновагу.

— З часом я зрозуміла, що мені потрібно знайти шлях назад до самої себе і що я не можу зробити цього в межах нашого шлюбу. Це найважча правда, з якою мені коли-небудь доводилося стикатися, і найважче, що я коли-небудь мала сказати людині, яку люблю, — поділилася Еліна.

Вона також зазначила, що Гаель вислухав її та поставився до її рішення з повагою. Світоліна наголосила, що вдячна чоловікові за любов і підтримку як у щасливі моменти, так і в найскладніші періоди життя.

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Чому Світоліна та Монфіс розійшлися

Пояснюючи, чому Світоліна та Монфіс розійшлися, тенісистка не назвала конкретного конфлікту чи чиєїсь провини. Вона описала рішення як наслідок глибоких особистих переживань і потреби відновити зв’язок із собою.

За словами Еліни, іноді навіть любов близької людини не може допомогти подолати внутрішню боротьбу замість самої людини. Саме тому вона вирішила завершити шлюб, хоча й досі з теплотою говорить про спільне життя з Гаелем.

— Будь ласка, знайте, що тут немає нікого, кого можна звинуватити. Є лише двоє людей, які глибоко кохали одне одного, і історія, яка змінює свою форму, — наголосила спортсменка.

Отже, у своєму дописі Світоліна не повідомляла про зради чи інші конкретні причини розриву. Вона попросила поставитися до їхньої ситуації з розумінням і дати родині простір, необхідний для того, щоб пережити зміни.

Світоліна та Монфіс виховуватимуть доньку разом

Попри розлучення, Еліна наголосила, що їхня сім’я не припиняє існування в батьківському сенсі. Найважливішою для обох залишається їхня донька Скай.

— Скай завжди буде на першому місці. Наш шлюб закінчується, але наша сім’я — ні. Ми завжди залишатимемося її батьками, поруч одне з одним на кожному кроці її життя, — написала тенісистка.

Світоліна підкреслила, що вони з Монфісом продовжать разом дбати про доньку. Наприкінці звернення спортсменка подякувала всім за любов і попросила поважати приватність родини в цей непростий період.

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