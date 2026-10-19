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Еліна Світоліна та Гаель Монфіс розлучаються: що відомо

Юлія Хоменко, редакторка сайту 19 Жовтня 2026, 14:00 3 хв.
Світоліна та Монфіс розлучаються: чому пара вирішила розійтися
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