Ціни у доларах! Світоліна чесно відповіла, скільки коштує великий теніс

Професійний теніс — це не лише про талант та наполегливість, а й про значні фінансові вкладення.

Легендарна українська тенісистка Еліна Світоліна відверто розповіла про це у подкасті Олексія Дурнєва Котик хоче знати.

Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо та екс-третя ракетка світу поділилася власним досвідом, підкресливши, що шлях до великого тенісу вимірюється десятками тисяч доларів щороку.

Фінансова сторона великого тенісу

Еліна Світоліна, найтитулованіша тенісистка в історії України та засновниця благодійного фонду Svitolina Foundation, у новому випуску подкасту Олексія Дурнєва відверто торкнулася теми фінансових аспектів професійного спорту.

За її словами, навіть аматорський рівень у тенісі вимагає значних коштів.

— Година оренди корту коштує 30 доларів, а тренер — ще 50. Якщо ж тренуватися двічі на день, це вже понад 100 доларів щоденно. Додайте до цього витрати на екіпірування, поїздки, проживання та турнірні внески — і сума на рік сягає десятків тисяч доларів, — деталізувала Світоліна, розвіюючи міф про те, що для успіху достатньо лише таланту.

Олексій Дурнєв також підкреслив, що для розвитку молодого спортсмена часто потрібні великі витрати на переїзди навіть всередині країни, а поїздки за кордон роблять цей процес ще дорожчим.

Навіть регулярні тренування дві години на день протягом 200 днів на рік обходяться приблизно у 32 тисячі доларів.

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Важливість спонсорства та готовність батьків

Особливо пощастило Світоліні в 12 років, коли вона зустріла спонсора — бізнесмена і волонтера Юрія Сапронова, який за шість років інвестував у її кар’єру близько мільйона доларів.

Спортсменка наголосила, що батькам, які мріють про професійну кар’єру дитини в тенісі, потрібно бути готовими до значних фінансових витрат.

Фізіологічні виклики та тренування концентрації

Крім фінансових аспектів, Світоліна розповіла про фізіологічні зміни, які викликає теніс.

Однобічне навантаження робить тіло асиметричним, що може негативно впливати на спину. Щоб уникнути проблем, спортсмени виконують спеціальні вправи для вирівнювання м’язового балансу.

Вона також підкреслила важливість тренування уваги та концентрації, адже, за її словами, люди можуть фокусуватися на чомусь лише близько 6 секунд.

Тому Світоліна регулярно виконує спеціальні вправи для тренування зору.

Особисте життя та стан українського тенісу

Особисте життя спортсменки також знаходиться в центрі уваги: разом зі своїм чоловіком — французьким тенісистом Гаелем Монфісом — вона виховує 2,5-річну доньку Скаї.

Щодо стану українського тенісу, Світоліна зауважила, що в жіночому ТОП-100 світового рейтингу нині п’ятеро українських тенісисток — один із найкращих показників у світі.

Натомість у чоловіків серед українців немає представників у цьому рейтингу.

Вона пояснила це тим, що для хлопців в Україні популярніші футбол, бокс та інші командні або більш “брутальні” види спорту, тоді як теніс — це про стратегію та елегантність.

Еліна наголосила, що важливо підтримувати розвиток тенісу, адже цей спорт може стати шляхом до успіху та стабільного доходу.

Цей подкаст — відверта розмова про реалії професійного тенісу з життєвими прикладами та чесними цифрами.

Повний випуск з Еліною Світоліною доступний на YouTube-каналі Олексія Дурнєва.

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