Ідеальна формула перерви: вчені розповіли, як часто потрібно вставати з-за столу

Від нескінченних електронних листів до марафонів у Zoom — сучасне офісне життя майже повністю прив’язує нас до стільця. Проте медики невпинно попереджають: ця малорухлива рутина є тихою загрозою, яка суттєво підвищує ризик виникнення зайвої ваги, серцевих недуг та діабету другого типу.

Більшість із нас чудово розуміє, що відривати очі від екрана та розминатися — корисно. Але як знайти баланс? Як часто потрібно вставати, щоб і здоров’я зберегти, і не розлютити керівництво через падіння продуктивності? Відповідь знайшли вчені: секрет ховається у п’ятихвилинних рухових перекусах кожну годину.

Доза активності має значення

Згідно з новим дослідженням, результати якого опублікував впливовий British Journal of Sports Medicine, саме такий інтервал є золотою серединою. Головний автор експерименту Кіт Діас у коментарі ВВС зазначив сумну статистику: сучасні дорослі проводять три чверті свого активного дня у сидячому положенні. За його словами, загальна порада сидіти менше і більше рухатися є правильною, але людям потрібна чітка інструкція — яка саме доза руху потрібна.

Хороша новина полягає в тому, що короткої п’ятихвилинної прогулянки щогодини цілком достатньо, аби зняти втому та підняти настрій. Крім того, самі працівники визнали такий графік абсолютно реалістичним.

Як проходив експеримент

Щоб вивести цю ідеальну формулу, фахівці Колумбійського університету залучили понад 11 тисяч американських білих комірців, які працюють за стандартним восьми- чи дев’ятигодинним графіком.

Перший тиждень люди працювали у своєму звичайному режимі, щодня звітуючи про рівень втоми, настрій та власну ефективність. А далі почалося найцікавіше: протягом наступних двох тижнів їх змусили змінити звички. Учасників просили гуляти по п’ять хвилин з різними інтервалами — кожні півгодини, щогодини або раз на дві години.

Результати виявилися показовими. Розминати ноги кожні тридцять хвилин було чудово для тіла, але це відверто ламало робочий процес. Прогулянка раз на дві години — це краще, ніж нічого, але ефект був слабким. А от п’ятихвилинка активності кожні 60 хвилин стала абсолютним переможцем: вона дала найбільший стрибок продуктивності та концентрації, не заважаючи при цьому виконувати денний план.

Читати на тему Жіночі тренування та гормональні зміни: що кажуть нові дослідження про спорт після 40 Чи справді кардіо шкодить жінкам після 40?

Парадокс продуктивності

Звісно, зламати багаторічну звичку годинами сидіти за столом непросто. Дослідники зауважили, що багато працівників побоювалися косих поглядів від колег чи боса під час таких відлучень.

Проте доктор Діас наголошує на важливому парадоксі: відволікання від роботи насправді робить вас кращим працівником. Такі паузи стимулюють увагу, покращують пам’ять та здатність приймати рішення. Людина повертається до монітора зі свіжою головою.

Щоб не здаватися ледарем в очах керівництва, експерт радить інтегрувати рух у роботу. Наприклад, проводити обговорення з колегами на ходу або просто крокувати кабінетом під час телефонних розмов.

Ініціативу підтримують і кардіологи. Емілі Макґрат, старша медсестра Британського фонду серця, назвала результати багатообіцяючими, підтвердивши, що будь-який додатковий рух іде на користь організму.

Втім, вона зробила невелике уточнення: оскільки експеримент був відносно коротким і базувався на власних відчуттях учасників, науковцям ще доведеться провести більш тривалі спостереження, аби остаточно довести прямий вплив таких перерв на здоров’я серця у довгостроковій перспективі.

У нашому суспільстві багато упереджень. Одне з них — про вагітність після 40. Але сучасні дослідження спростовують популярні міфи. Читай в іншому матеріалі Вікон.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!