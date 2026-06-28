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Ідеальна формула перерви: вчені розповіли, як часто потрібно вставати з-за столу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 28 Червня 2026, 19:00 3 хв.
Як часті перерви на роботі підвищують вашу продуктивність
Фото Pexels

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