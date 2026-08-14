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Поскаржилася омбудсмену: жінці повернули майже 135 тис. грн виплат від ПФУ

Юлія Хоменко, редакторка сайту 14 Серпня 2026, 12:00 2 хв.
Як повернути гроші на дітей від ПФУ: кейс на 135 тисяч гривень
Фото Pexels

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