Поскаржилася омбудсмену: жінці повернули майже 135 тис. грн виплат від ПФУ

В Україні соціальні гарантії часто доводиться виборювати через офіційні скарги та перевірки. Черговим прикладом успішного захисту прав громадян став кейс жінки, якій Пенсійний фонд України тривалий час не виплачував законно нараховані кошти. Мова йде про солідну суму — майже 135 тисяч гривень.

Коли держава гарантує, а ПФУ — забуває

Жінка, яка самотужки виховує дітей, опинилася у складній ситуації: попри наявність права на виплати, гроші на її рахунок не надходили. Після марних спроб розв’язати питання безпосередньо з чиновниками, матір звернулася по допомогу до Офісу Омбудсмана України.

Як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини, за цією заявою було невідкладно відкрито провадження.

— Я відкрив провадження з вимогою до Пенсійного фонду усунути порушення. Результат є: право родини на соціальний захист поновлено, а матері нарешті повернули заборгованість у повному обсязі, — зазначив Омбудсман.

Тривожна тенденція: кількість звернень зросла втричі

Випадок цієї жінки, на жаль, не є поодиноким. Статистика Офісу Омбудсмана свідчить про серйозні системні проблеми у сфері соціальних виплат сім’ям з дітьми.

Від початку року до правозахисників надійшло вже 523 звернення щодо порушення прав родин. Для порівняння: за весь минулий рік таких скарг було лише 171. Тобто кількість випадків, коли людям доводиться вибивати свої гроші через Уповноваженого, зросла втричі.

Результати роботи Офісу Омбудсмана за поточний рік:

Відкрито понад 470 проваджень за скаргами батьків;

Наразі успішно вирішено 137 справ;

Українським родинам загалом повернули понад 3,3 мільйона гривень .

Куди звертатися, якщо твої права порушують

Якщо ти зіткнулися з несправедливістю, відмовою у виплатах або бюрократичною тяганиною, правозахисники радять не чекати, а діяти. Подати звернення до Офісу Омбудсмана можна кількома способами:

Особисто: м. Київ, вул. Інститутська, 21/8.

Дистанційно: надіслати лист на електронну пошту hotline@ombudsman.gov.ua .

Телефоном: зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером 1678 .

Захист прав дітей та соціальна підтримка сімей залишаються пріоритетом, особливо в умовах воєнного стану, коли кожна гривня для українських родин є критично важливою.

Раніше ми розповідали про державну програму єЯсла: хто має право на участь та як подати заявку.

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