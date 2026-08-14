Одними з головних церковних свят серпня є три Спаси: Медовий, Яблучний та Горіховий.

Найпершим відзначають Медовий Спас, цього року свято припало на 1 серпня за новим церковним календарем та 14 серпня за старим календарем.

Перший Спас називають Медовим, адже раніше люди у цей час збирали мед. Проте їли його тільки після освячення в церкві. Інша назва свята — Маковія, оскільки на полях уже дозрівав мак.

За традиціями свята, треба пекти коржики з маком та їсти їх з медом. У церкві освячують мед, мак, польові квіти, які потім стають оберегом.

Цього дня на пасіку приходили діти, й усіх охочих пригощали свіжим медом. Існує ще третя назва свята — Мокрий Спас, тож слід бути обережними на воді в цей день.

Читати на тему Медовий Спас 2026: що не можна робити на Маковія Чого не можна робити у Медовий Спас 2026 та традиції святкування.

На Медовий Спас заведено бути добрим до інших та бажати усім щастя й хорошої долі. Якщо бути добрим до людей, тобі це повернеться устократ. Тож люди вітали одне одного зі щирими намірами та пригощали пиріжками, коржиками й медом.

Вікна підготували для тебе яскраві привітання з Медовим Спасом у картинках.

Привітання з Медовим Спасом 2026 у картинках, щоб життя було солодким / 5 Фотографій

Раніше ми розповідали тобі, які церковні свята ми будемо відзначати у серпні 2026 року та які традиції цих святкувань.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!