Привітання з Медовим Спасом 2026 у картинках, щоб життя було солодким

Одними з головних церковних свят серпня є три Спаси: Медовий, Яблучний та Горіховий.
Найпершим відзначають Медовий Спас, цього року свято припало на 1 серпня за новим церковним календарем та 14 серпня за старим календарем.
Перший Спас називають Медовим, адже раніше люди у цей час збирали мед. Проте їли його тільки після освячення в церкві. Інша назва свята — Маковія, оскільки на полях уже дозрівав мак.
За традиціями свята, треба пекти коржики з маком та їсти їх з медом. У церкві освячують мед, мак, польові квіти, які потім стають оберегом.
Цього дня на пасіку приходили діти, й усіх охочих пригощали свіжим медом. Існує ще третя назва свята — Мокрий Спас, тож слід бути обережними на воді в цей день.
На Медовий Спас заведено бути добрим до інших та бажати усім щастя й хорошої долі. Якщо бути добрим до людей, тобі це повернеться устократ. Тож люди вітали одне одного зі щирими намірами та пригощали пиріжками, коржиками й медом.
Вікна підготували для тебе яскраві привітання з Медовим Спасом у картинках.
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