День народження Миколи Чудотворця: як святкують і які добрі справи роблять цього дня

День народження святителя Миколая Чудотворця у православній традиції відзначають 11 серпня за старим стилем, 29 липня — за новим.

Як правильно відсвяткувати цей день, про що молити Миколая Чудотворця, та що варто знати про його життя — у матеріалі.

Коли день народження Миколая Чудотворця

У церковному календарі пам’ять святителя Миколая Чудотворця вшановують кілька разів на рік, але дати відрізняються залежно від старого чи нового стилю.

За старим стилем 19 грудня відзначають день його упокоєння, 22 травня згадують перенесення мощів до італійського міста Барі, а 11 серпня святкують день народження святого.

За новим стилем ці події припадають на 6 грудня, 9 травня та 29 липня.

У народі ж день народження святого отримало назву “туманник”, бо часто в цей день на землю опускаються густі тумани.

Що відомо про життя Миколая Чудотворця

Майбутній святий народився в місті Патара в Лікії (нині це територія Туреччини) у благочестивій заможній родині.

Його батьки довго не мали дітей, і народження хлопчика вважали чудом.

Миколай ріс милосердним і співчутливим, і з малечку часто і щиро молився, а коли виріс, став священником, а згодом єпископом міста Мири.

За переказами, записаними лише через п’ятсот років після його смерті, Миколай таємно допомагав бідним, воскрешав померлих, захищав несправедливо ображених, рятував мореплавців від загибелі та боровся з язичництвом.

Про що моляться на день народження Миколая Чудотворця

Святителя вважають покровителем дітей, торговців, моряків, пивоварів, ремісників, людей, які не перебувають у шлюбі, студентів і навіть ув’язнених.

А ще його шанують як заступника селян, захисника від злих сил і провідника душ у потойбіччя.

Миколая Чудотворця просять про допомогу під час хвороб, у подорожах, у торгових справах, а ще про сімейне щастя, здоров’я дітей, вирішення складних ситуацій та загальне благополуччя.

Як відзначають день народження святого в різних країнах

Святого люблять і шанують по всіх країнах. У православних громадах Балкан, Греції та України на Різдво Миколая заведено читати молитви про заступництво родини.

В Італії, особливо у Барі, де зберігають мощі святителя, проводять процесії з іконою Миколая і прикрашають храми квітами. А дітям дарують солодощі або маленькі подарунки.

В громадах Середнього Сходу цей день вважають родинним святом — усі збираються за спільним столом. Подають страви з риби та символічно, на знак милосердя святого, ділять на всіх хліб.

І у будь-якій країні намагаються в цей день зробити добру справу: відвідати самотніх, допомогти нужденним чи просто сказати щирі слова тим, кому вони потрібні.

І неодмінно помолитися святому, попросити для всіх миру, здоров’я та божого захисту.

Читай також про свято весняного Миколая Чудотворця: як його відзначають в Україні, що в цей день можна робити, а що — ні. і які прикмети на свято.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!