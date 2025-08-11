Різдво Миколая Чудотворця: яскраві картинки і традиції свята

Усі знають про день Миколая Чудотворця, який відзначають 19 грудня. Втім, із цим святим пов’язана ще одна важлива дата — 11 серпня. У цей день християни східного обряду святкують Різдво цього шанованого народом святого.

Що потрібно робити в день Миколая Чудотворця

У Різдво Миколая Чудотворця 11 серпня заведено йти до церкви й молитися святому про зцілення від хвороб, здоров’я для себе та рідних, а також просити про допомогу в усіх справах.

Під час війни можна попросити Миколая і про якнайшвидшу перемогу України та повернення наших захисників додому. Адже цей святий вважається покровителем усіх нужденних і невинно засуджених.

Після відвідування служби уся родина збирається за багато накритим столом — вважається, що так можна проявити шану до святого й подякувати йому за допомогу.

Що не можна робити в день Миколая Чудотворця

сваритися та ображати інших;

відмовляти в допомозі тим, хто цього справді потребує;

гадати, робити магічні обряди;

пити алкоголь;

давати гроші в борг.

Привітання з днем святого Миколая Чудотворця 11 серпня

Вітаю з великим християнським святом — Різдвом Миколая Чудотворця. Нехай цей святий охороняє твій будинок від зла і дарує благополуччя. Миколай чує наші молитви і наповнить життя великими і маленькими дивами!

***

У магічний день Миколая нехай збуваються усі твої мрії, казка стає дійсністю, а дива чекають в найнесподіваніших місцях!

***

З Днем Чудотворця небесного, з Днем Святого Миколая! Нехай він збереже тебе та твоїх рідних від усього лихого і поселить любов у ваших серцях!

***

З Днем святого Миколая! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для чудес, тепла й добра. Нехай у серці живе віра, а в домі панує любов і затишок.

***

Вітаю з Днем святого Миколая! Хай він принесе тобі мир у душі, радість у серці та багато щасливих моментів. І нехай усі твої мрії обов’язково збуваються.

Картинки з днем святого Миколая

