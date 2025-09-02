День ангела Анатолія 2025: коли привітати і що побажати імениннику

Анатолій — врівноважений, глибокий чоловік, який не нав’язує власної думки, але й не стоїть осторонь, коли потрібна мудра порада. Його слово обдумане, погляд спокійний, а душа вірна.
Дещо про значення імені та характер іменинника, а також, коли святкуємо день ангела Анатолія за старим та новим церковним календарем, розказуємо у матеріалі.
Коли день ангела Анатолія
У церковному календарі день ангела Анатолія відзначається кілька разів на рік — це ім’я носять святителі, мученики, подвижники та старці.
От дати головних іменин за старим (перша дата) та новим церковним календарем (друга дата).
23 січня — 10 січня — на честь митрополита Одеського, священномученика Анатолія Грисюка;
7 лютого — 25 січня — Анатолія Оптинського I (Зерцалова);
6 травня — 23 квітня — мученика Анатолія Нікомідійського;
16 липня — 3 липня — патріарха Константинопольського та самітника Анатолія Печерського;
12 серпня — 30 липня — преподобного Анатолія II Оптинського, Молодшого (Потапова).
День ангела Анатолія святкують іще в такі дати
Також після переходу на новий церковний календар іменинами є:
- замість 19 лютого за старим стилем день ангела святкують 6 лютого,
- 19 липня зміщується на 6 липня
- 6 серпня — на 24 липня
- 11 серпня — 29 липня
- 10 вересня — 28 серпня
- 15 вересня — 2 вересня
- 11 жовтня — 28 вересня
- 24 жовтня — 11 жовтня
- 30 жовтня — 17 жовтня
- 3 листопада — 21 жовтня
- 13 листопада — 31 жовтня
- 19 листопада — 6 листопада.
- грудневі дні — 3 і 23 — тепер святкують 20 листопада та 10 грудня.
Значення імені Анатолій та його характер
Ім’я Анатолій походить з грецького слова Anatolios, яке означає: східний, той, що приходить зі сходу, або навіть — світанковий.
Ім’я нагадує про ранкове світло, початок чогось нового і внутрішній спокій.
Це відгукується й у характері іменинника, в якому психологи знаходять і внутрішню силу, і схильність до аналізу, і навіть філософського погляду на життя.
Він діє не на показ, а швидше в тіні, але з великим результатом.
Якщо Анатолій — керівник, то справедливий і трохи суворий. Якщо друг — надійний. А як син, він вдумливий і з великим серцем.
Привітання з днем ангела Анатолія
З днем ангела, Анатолію! Нехай мудрість твого серця буде опорою для тих, хто поруч.
***
Анатолію, будь міцним як скеля, оптимістичним, як новий світанок і щасливим під захистом свого небесного покровителя!
***
Анатолію, нехай твоя виваженість і сила завжди ведуть до перемог — щоденних та глобальних! З днем ангела!
***
Анатолію, нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і дарує тобі нові надії та ясний шлях!
