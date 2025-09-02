День ангела Анатолія 2025: коли привітати і що побажати імениннику

Анатолій — врівноважений, глибокий чоловік, який не нав’язує власної думки, але й не стоїть осторонь, коли потрібна мудра порада. Його слово обдумане, погляд спокійний, а душа вірна.

Дещо про значення імені та характер іменинника, а також, коли святкуємо день ангела Анатолія за старим та новим церковним календарем, розказуємо у матеріалі.

Коли день ангела Анатолія

У церковному календарі день ангела Анатолія відзначається кілька разів на рік — це ім’я носять святителі, мученики, подвижники та старці.

От дати головних іменин за старим (перша дата) та новим церковним календарем (друга дата).

23 січня — 10 січня — на честь митрополита Одеського, священномученика Анатолія Грисюка;

7 лютого — 25 січня — Анатолія Оптинського I (Зерцалова);

6 травня — 23 квітня — мученика Анатолія Нікомідійського;

16 липня — 3 липня — патріарха Константинопольського та самітника Анатолія Печерського;

12 серпня — 30 липня — преподобного Анатолія II Оптинського, Молодшого (Потапова).

День ангела Анатолія святкують іще в такі дати

Також після переходу на новий церковний календар іменинами є:

замість 19 лютого за старим стилем день ангела святкують 6 лютого,

19 липня зміщується на 6 липня

6 серпня — на 24 липня

11 серпня — 29 липня

10 вересня — 28 серпня

15 вересня — 2 вересня

11 жовтня — 28 вересня

24 жовтня — 11 жовтня

30 жовтня — 17 жовтня

3 листопада — 21 жовтня

13 листопада — 31 жовтня

19 листопада — 6 листопада.

грудневі дні — 3 і 23 — тепер святкують 20 листопада та 10 грудня.

Значення імені Анатолій та його характер

Ім’я Анатолій походить з грецького слова Anatolios, яке означає: східний, той, що приходить зі сходу, або навіть — світанковий.

Ім’я нагадує про ранкове світло, початок чогось нового і внутрішній спокій.

Це відгукується й у характері іменинника, в якому психологи знаходять і внутрішню силу, і схильність до аналізу, і навіть філософського погляду на життя.

Він діє не на показ, а швидше в тіні, але з великим результатом.

Якщо Анатолій — керівник, то справедливий і трохи суворий. Якщо друг — надійний. А як син, він вдумливий і з великим серцем.

Привітання з днем ангела Анатолія

З днем ангела, Анатолію! Нехай мудрість твого серця буде опорою для тих, хто поруч.

***

Анатолію, будь міцним як скеля, оптимістичним, як новий світанок і щасливим під захистом свого небесного покровителя!

***

Анатолію, нехай твоя виваженість і сила завжди ведуть до перемог — щоденних та глобальних! З днем ангела!

***

Анатолію, нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і дарує тобі нові надії та ясний шлях!

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!