День ангела Олександра 2025: дати та сердечні привітання зі святом

Олександр — улюблене багатьма шляхетне, горде, і водночас дружнє та добросердечне ім’я. Не дивно, що його популярність з роками не меншає, а дати іменин зустрічаються у святцях щомісяця по кілька разів. Коли день ангела Олександра та гарні вітання з іменинами — читай у матеріалі.

Коли день ангела Олександра 2025 за новим та старим календарем

у січні день Олександра за новим календарем: 1, 4, 18, 25 січня;

у січні день Олександра за старим календарем: 8, 10, 14, 17, 31 січня.

А ось навесні день ангела Олександра відзначають 13 березня, 15 квітня та 13 травня.

Якщо ти хочеш привітати знайомого Олександра зі святом, обирай найближчу до його дня народження дату іменин, надішли щирі привітання зі святом і побажай, аби ангел-охоронець не зводив з нього своїх очей і навертав на шлях істинний.

Значення імені Олександр

Чоловіче ім’я Олександр за походженням грецьке й означає: захисник. Зазвичай цей чоловік — людина миролюбна, мужня, турботлива, цілеспрямована. Він владний, творчий, ерудований та привабливий.

Також традиційно ім’я Олександр пов’язують із такими якостями як сила, мудрість, сміливість та незалежність. Це ім’я відображає якості лідерства та влади, яку історично отримували чимало відомих людей, його носіїв.

Відомі особистості. на ім’я Олександр:

Олександр Македонський, римський полководець та імператор;

Олександр Дюма, французький письменник;

Олександр Флемінг, вчений, який відкрив антибіотик пеніцилін;

Олександр Гумбольдт, науковець-енциклопедист;

Олександр Довженко , відомий український кінорежисер

відомий український кінорежисер Олександр Зінченко, український футболіст та ін.

Загалом власники імені Олександр — непересічні люди, які вражають своєю цілеспрямованістю, наполегливістю та практичністю. Та у дружній компанії Олександр — її душа, з ним точно не занудьгуєш. Він завжди знайде, чим зацікавити гостей, а його творча фантазія не має меж.

Олександри можуть бути відданими та вірними. Коли дружать, на собі відчувають чужий біль, і намагаються прийти на допомогу, підставити плече у потрібну хвилину. Друзів у Олександра багато, і, що дивовижно, усі вони стають близькими. Навіть одружившись, він не припиняє бачитися з ними, і дружину вводить у своє товариство.

Ще з дитинства Олександр звикає командувати, вести за собою та перебувати у центрі подій. Він самолюбивий, але намагається приховувати це, розуміючи, що егоїзмом відштовхує від нього людей. Іноді він може бути нестримним та різким, дратуватися. Але, образивши когось, відразу жалкує про це, кається та просить вибачення.

У любовних стосунках Олександр — завойовник. Він прагне підкорювати жінок, а коли насправді закохається, не пошкодує для обраниці нічого — балуватиме її та оточуватиме щирою турботою.

Для шлюбу він вибере чуйну, добру супутницю, яка буде віддана чоловікові та забезпечить надійний тил. Олександр — гарний батько, який серйозно ставиться до виховання дітей.

Лаконічні та гарні привітання з днем ангела Олександра своїми словами

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає, спрямовуючи на вірний шлях. Нехай посилає світлі думки та високі мрії, які неодмінно справдяться! Міцного тобі здоров’я, побільше сил та великої удачі у всіх починаннях!

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Вітаю тебе з днем ​​ангела! Нехай твій добрий ангел-охоронець наділить тебе силою, сміливістю та вірою в себе, хай дасть тобі наполегливість та цілеспрямованість. Бажаю тобі відданої та взаємної любові, приголомшливого успіху, невтомного натхнення та мужності серця!

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Олександре, вітаю тебе з днем ​​ангела. Нехай твій ангел охоронець ніколи тебе не покидає, нехай веде тебе до успіху та благополуччя, нехай кожна дорога в житті буде осяяна удачею та везінням! Бажаю бути по-справжньому щасливою людиною!

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Олександре, вітаю з днем ​​ангела! Бажаю чудового життя, і нехай на кожному його повороті завжди трапляються чудові люди. Бажаю здоров’я на довгі роки та безліч радісних миттєвостей! Нехай кожний ранок починається з посмішки, а кожен день буде щасливим та сонячним.

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