День ангела Александра 2025: даты и сердечные поздравления с праздником

Александр — любимое многими, благородное, гордое и одновременно дружеское и добросердечное имя. Неудивительно, что его популярность с годами не убывает, а даты именин встречаются в святцах ежемесячно по нескольку раз. Когда день ангела Александра и красивые поздравления с именинами — читай в материале.

Когда день ангела Александра 2025 по новому и старому календарю

в январе день ангела Александра по новому календарю: 1, 4, 18, 25 января;

в январе день ангела Александра по старому календарю: 8, 10, 14, 17, 31 января.

А вот весной день ангела Александра отмечают 13 марта, 15 апреля и 13 мая.

Если ты хочешь поздравить знакомого Александра с праздником, выбирай ближайшую к его дню рождения дату именин, пришли искренние поздравления с праздником и пожелай, чтобы ангел-хранитель не сводил с него своих глаз и обращал на путь истинный.

Значение имени Александр

Мужское имя Александр по происхождению греческое и означает: защитник. Обычно этот человек миролюбивый, мужественный, заботливый, целеустремленный. Он властный, творческий, эрудированный и привлекательный.

Также традиционно имя Александра связывают с такими качествами, как сила, мудрость, смелость и независимость. Это имя отражает качества лидерства и власти, которую исторически получали многие известные люди, его носители.

Известные личности, по имени Александр:

Александр Македонский, римский полководец и император;

Александр Дюма, французский писатель;

Александр Флеминг, ученый, открывший антибиотик пенициллин;

Александр Гумбольдт, учёный-энциклопедист;

Александр Довженко , известный украинский кинорежиссер;

известный украинский кинорежиссер; Александр Зинченко, украинский футболист и т.д.

В целом, те, кто носит имя Александр — незаурядные люди, поражающие своей целеустремленностью, настойчивостью и практичностью. Но в дружеской компании Александр — ее душа, с ним точно не заскучаешь. Он всегда найдет, чем заинтересовать гостей, а его творческая фантазия не имеет предела.

Александры могут быть верными и преданными. Когда дружат, на себе чувствуют чужую боль, и пытаются прийти на помощь, подставить плечо в нужную минуту. Друзей у Александра много, и, что удивительно, все они становятся близкими. Даже женившись, он не прекращает видеться с ними, и жену вводит в их сообщество.

Еще с детства Александр привыкает командовать, вести за собой и находиться в центре событий. Он самолюбив, но пытается скрывать это, понимая, что эгоизм отталкивает от него людей. Иногда он может быть безудержным и резким, раздражаться. Но оскорбив кого-то, сразу сожалеет об этом, раскаивается и извиняется.

В любовных отношениях Александр — завоеватель. Он стремится покорять женщин, а когда действительно влюбится, не пожалеет для избранницы ничего — будет баловать ее и окружать искренней заботой.

Для брака он выберет чуткую, добрую спутницу, которая будет преданна мужу и обеспечит надежный тыл. Он хороший отец, который серьезно относится к воспитанию детей.

Лаконические и красивые поздравления с днем ​​ангела Александра своими словами

Поздравляю тебя с днем ​​ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает, направляя на верный путь. Пусть посылает светлые мысли и высокие мечты, которые непременно сбудутся! Крепкого тебе здоровья, много сил и большого успеха во всех начинаниях!

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Поздравляю тебя с днем ​​ангела! Пусть твой добрый ангел-хранитель наделит тебя силой, смелостью и верой в себя, даст тебе настойчивость и целеустремленность. Желаю тебе преданной и взаимной любви, потрясающего успеха, неутомимого вдохновения и мужества сердца!

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Александр, поздравляю тебя с днем ​​ангела. Пусть твой ангел хранитель никогда тебя не покидает, пусть ведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждая дорога в жизни будет озарена удачей и везением! Желаю быть по-настоящему счастливым человеком!

***

Александр, поздравляю с днем ​​ангела! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные люди. Желаю здоровья на долгие годы и множество радостных мгновений! Пусть каждое утро начинается с улыбки, а каждый день будет счастливым и солнечным.

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