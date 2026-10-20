Церковный календарь на ноябрь 2026: когда праздник Михаила и начало поста

Ноябрь в духовной жизни православных украинцев занимает особое место. Это время глубоких размышлений, подготовки к зиме и начала одного из важнейших периодов духовного очищения.

С тех пор как наша церковь перешла на обновленное летоисчисление, многие верующие каждое утро заглядывают в смартфон с вопросом, какой сегодня церковный праздник по новому календарю, ведь память о старых датах еще дает о себе знать.

Чтобы ты не запутался в важных днях и всегда знал, когда идти в храм, мы подготовили детальный церковный календарь на ноябрь 2026, где собраны все ключевые события последнего осеннего месяца.

Главные церковные праздники в ноябре 2026

Рассматривая новый церковный календарь на ноябрь 2026, можно выделить две самые значимые даты, которые испокон веков почитаются в украинских семьях.

8 ноября — Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

В народе этот день привыкли называть просто — Михайла. Архистратиг Михаил считается предводителем небесного воинства, главным борцом против зла и несправедливости. Для украинцев этот праздник имеет особый сакральный смысл, ведь святой Михаил является небесным покровителем столицы Украины — Киева.

В этот день верующие молятся о защите от врагов, здоровье военных и мире. В старину верили: если на Михаила выпадет снег, то зима будет снежной и морозной.

21 ноября — Введение во храм Пресвятой Богородицы

Это один из двенадцати важнейших (двунадесятых) праздников в христианстве. Он посвящен событию из детства Девы Марии. По преданию, когда Марии исполнилось три года, ее родители, праведные Иоаким и Анна, исполнили свой обет перед Богом и привели девочку в Иерусалимский храм.

Там Она воспитывалась в благочестии вплоть до своего обручения с Иосифом. Праздник Введения символизирует духовное рождение и начало пути, который привел к спасению человечества.

Листая церковный календарь 2026 ноябрь, невозможно обойти вниманием еще одно фундаментальное событие — начало Филипповки.

15 ноября — старт Рождественского поста

Поскольку Рождество Христово теперь отмечается 25 декабря, то и пост сместился. Он начинается 15 ноября и продлится ровно сорок дней — до 24 декабря включительно. Это время не только воздержания от определенных видов пищи (мяса, молочных продуктов, яиц), а прежде всего период для примирения, искренних молитв и добрых дел.

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Церковный календарь праздников на ноябрь 2026: даты по новому стилю

Вот детальный церковный календарь на ноябрь 2026 по новому стилю, день за днем:

1.11 — Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана;

2.11 — мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и других;

3.11 — мучеников Акепсима, Иосифа и Аифала;

4.11 — преподобного Иоанникия Великого; мучеников Никандра и Ермея;

5.11 — мучеников Галактиона и Епистимии;

6.11 — исповедника Павла, епископа Царьградского;

7.11 — преподобной Иосафаты Гордашевской; 33-х мучеников в Мелитине;

8.11 — Собор архистратига Михаила;

9.11 — преподобных Матроны и Феоктисты;

10.11 — апостолов Ераста, Олимпа, Родиона и иже с ними;

11.11 — мучеников Мины, Виктора и Викентия; преподобного Феодора Студита;

12.11 — священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого;

13.11 — святого Иоанна Златоуста, архиепископа Царьградского;

14.11 — апостола Филиппа;

15.11 — исповедников Гурия, Самона и Авива (Начало Рождественского поста);

16.11 — апостола и евангелиста Матфея;

17.11 — святителя Григория, епископа Неокесарийского;

18.11 — мучеников Платона и Романа;

19.11 — пророка Авдия; мученика Варлаама;

20.11 — преподобного Григория Декаполита;

21.11 — Введение во храм Пресвятой Богородицы;

22.11 — апостола Филимона и иже с ним;

23.11 — святителей Амфилохия и Григория, епископов;

24.11 — великомученицы Екатерины; великомученика Меркурия;

25.11 — священномученика Петра; Климента, папы;

26.11 — преподобного Алипия Столпника;

27.11 — великомученика Иакова Персянина; преподобного Палладия;

28.11 — преподобномученика Стефана Нового; мученика Иринарха;

29.11 — мучеников Парамона и Филумена;

30.11 — апостола Андрея Первозванного.

Ранее мы рассказывали, как правильно обращаться к Богу в сложные времена, и публиковали подборку сильных утренних молитв — как канонических текстов, так и молитв своими словами.

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