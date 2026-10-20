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Церковный календарь на ноябрь 2026: когда праздник Михаила и начало поста

Юлия Хоменко, редактор сайта 20 октября 2026, 18:00 4 мин.
Церковный календарь Ноябрь 2026: даты Введения, Собора Михаила и Филипповки
Фото Pexels

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