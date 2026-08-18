Утренняя молитва: попроси Бога о защите, мире и благословении на новый день

Почему люди молятся каждое утро? Наверное, потому, что не знают, каким будет новый день. Они просят Бога благословить каждый шаг, уберечь тех, кого любят, дать силы там, где их не хватает, и спокойствие и благословение там, где поселяется страх.

Утренняя молитва — это возможность отдать Богу свои тревоги и начать день с верой, что сегодня все сложится хорошо.

Каноническая короткая утренняя молитва к Богу

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Боже, будь милостив ко мне грешному.

Боже, прости мне все прегрешения перед Тобой.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь.

Каноническая обязательная утренняя молитва

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас (трижды).

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыко, прости беззакония наши; Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй (трижды).

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный подавай нам на сей день; и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Утренняя молитва на русском языке Макария Великого

Встав от сна, утреннюю приношу Тебе, Спасе, песнь и, припадая, прошу Тебя: не дай мне уснуть в греховной смерти, но помилуй меня, Ты, добровольно распявшийся; и меня, лежащего в лености, подними скорее и спаси меня, в предстоянии и молитве. И после ночного сна пошли мне светлый и безгрешный день, Христе Боже, и спаси меня.

Господи, Который по великой милости Твоей и щедротам Твоим дал мне, рабу Твоему, минувшую ночь провести без напасти от всякого зла и противника, Ты Сам, Владыко, Создатель всего, удостой меня при свете Твоей истины и с просветленным сердцем творить волю Твою ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Сильная утренняя молитва своими словами

Господи, благодарю Тебя за этот новый день. Благослови меня, моих родных и всех, кого я люблю. Дай мне силы пройти этот день с миром в сердце, мудростью в мыслях и добром в поступках. Защити от всего злого, направь на правильный путь и не оставляй меня в тяжелые минуты. Пусть сегодня в моем сердце будут вера, надежда и любовь. Аминь.

Господи, благодарю Тебя за утро и за возможность встретить еще один день. Будь рядом со мной в каждом деле и каждом решении. Дай мне спокойствие в сердце, ясность в мыслях и силы принять то, чего я не могу изменить. Благослови моих родных, храни наш дом и отведи от нас все недоброе. Помоги сегодня не потерять доброту, не сказать лишнего и заметить то хорошее, что Ты посылаешь. Аминь.

Утренняя молитва и благословение на весь день своими словами

Господи, благодарю Тебя за это новое утро и за жизнь, которую Ты даруешь мне и моим близким. Прошу Тебя, храни мою семью, друзей и всех людей, за которых сегодня тревожится чье-то сердце. Особенно прошу за наших защитников и защитниц — дай им силы, мужества и защиты, отведи от них опасность и помоги вернуться домой живыми. Поддержи тех, кто ждет их, исцели раненых, утешь тех, кто потерял самое дорогое. Господи, принеси мир на нашу землю, наполни сердца людей надеждой и не позволь страху победить нашу веру. Будь рядом с нами сегодня и всегда. Аминь.

Утренняя молитва за родных и защитников

Господи, в это утро я отдаю в Твои руки себя и всех, кого люблю. Ты знаешь наши страхи, наши слезы и тревогу за тех, кто сейчас далеко от дома. Прошу Тебя, накрой Своей защитой наших воинов, сохрани их от вражеского оружия, дай им выдержку, мудрость и силы пройти через каждое испытание. Береги детей, родителей, пожилых людей и каждого, кто сегодня просыпается со страхом услышать тревогу. Даруй нашим родным возможность снова обнять друг друга. Пусть этот день принесет добрые вести, а наша земля как можно скорее встретит тихое и мирное утро. Господи, не оставляй Украину и ее людей. Аминь.

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