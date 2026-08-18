Для тебя

Утренняя молитва: попроси Бога о защите, мире и благословении на новый день

Ольга Петухова, редактор сайта 18 августа 2026, 15:00 4 мин.
утренняя молитва
Фото Pexels

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