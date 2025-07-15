Молитва успеха в работе: сильные слова для благословения ежедневных дел

Успех в труде — это не только заработок или карьерный рост. Для многих людей это путь к самореализации, средство обеспечения семьи, а еще служение ближним и Богу. Молитва перед трудом или в трудностях на работе — это способ попросить Божьего благословения, мудрости, терпения и вдохновения.

Читай, кому молиться за успех, какие молитвы читают Николаю Чудотворцу и Ангелу-хранителю — в материале.

Молитва на удачу в работе и везение по делам

Молитва за успех в начинаниях

Господи Боже, Творце небо и земли, Ты все устроил все мудро и с любовью. Тебе известны все пути человека — Ты знаешь мои мысли, желания и дела. Смиренно прошу Тебя: благослови мои начинания. Если они угодны Тебе — укрепи меня в них, пошли мне разум, терпение и силу духа. Очисти мои намерения от гордости и корысти, даруй мне мир в сердце, а людям, с которыми я работаю, — доброжелательность и понимание. Будь моим Проводником в каждом шаге. Пусть все, что я делаю, будет во благо ближним и во славу Твоего святого имени. Аминь.

В христианской традиции обращаются к святым, которые особенно считаются покровителями в конкретных жизненных обстоятельствах. За дела, связанные с работой, часто молятся:

Ангелу-хранителю — за всеобщую защиту, помощь и поддержку в ежедневных делах.

— за всеобщую защиту, помощь и поддержку в ежедневных делах. Святому Николаю Чудотворцу — о помощи в делах, решении сложных вопросов, о благословении в работе и финансовых делах.

Молитва на удачу в работе к ангелу-хранителю

Святой Ангел, хранитель мой верный, Ты, что Богом мне от рождения данный, Смиренно молю тебя:

будь мне защитой в этот день, остереги от всякого зла, пойми в минуты колебаний, помоги исполнить мои обязанности с любовью и терпением. Направь мои мысли, слова и дела во славу Божию. Аминь.

Молитва на удачу в работе к Николаю Чудотворцу

О святой отец Николай, угодник великий Христов! Ты был защитником всех нуждающихся, помоги и мне в моем труде. Вдохнови меня, чтобы я честно и усердно выполнял свои обязанности, дай мне мудрости, силы и терпения.

Благослови мои труды, защити от лжи, от зависти и недоброжелателей. Пусть мои дела служат во благо людям и во славу Божию. Аминь.

Советы

Молись в тишине перед работой или дорогой на нее — коротко, искренне, даже своими словами.

Можно носить с собой небольшое изображение святого Николая или иконку ангела как напоминание о духовной поддержке.

Не забывай также о благодарности после завершения дня — даже если он был сложным, Бог всегда действует в тишине сердца.

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