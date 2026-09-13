Стиль жизни Праздники

Воздвижение Креста Господня 2026: история и традиции одного из величайших церковных праздников

Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 13 сентября 2026, 20:00 3 мин.
крестовоздвижение
Воздвижение Креста Господня 2025 Фото Pexels, Unsplash

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь