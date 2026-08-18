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Церковный календарь на сентябрь 2026: начало нового года и главные праздники

Ольга Петухова, редактор сайта 18 августа 2026, 17:30 5 мин.
церковные праздники сентябрь 2026
Фото Pexels

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