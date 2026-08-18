Церковный календарь на сентябрь 2026: начало нового года и главные праздники

В давние времена этот день означал начало сбора урожая, люди благодарили Бога за земные плоды и начинали новый годовой цикл.

А вот духовный смысл сентября заключается в обновлении: верующие молятся о мире и благословении для земли.

Символично, что первым большим праздником нового церковного года является Рождество Пресвятой Богородицы 8 сентября, которое символизирует «начало человеческого спасения».

Церковный календарь на сентябрь 2026 — читай в материале.

Главные церковные праздники в сентябре 2026

8 сентября — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Это день рождения Девы Марии, который открывает новый церковный год. В народе праздник называли Второй Пречистой или Женским днем. Девушки умывались родниковой водой до восхода солнца для красоты, а женщины выпекали каравай, который не резали ножом, а ломали руками. Главным символом дня была калина: ее ягодами украшали жилище и заваривали целебный чай.

14 сентября — Воздвижение честного и животворящего Креста Господня

Праздник посвящен обретению в Иерусалиме Креста, на котором распяли Иисуса. Это единственный из двенадцати величайших праздников со строгим однодневным постом. В народе день называли Воздвижением, верили, что земля закрывается на зиму. Существовал строгий запрет ходить в лес, ведь считалось, что пресмыкающиеся собираются в стаи и прячутся под землю до весны, поэтому оказаться на их пути было опасно.

17 сентября — святой мученицы Софии и трех ее дочерей — Веры, Надежды и Любви

День памяти римских мучениц II века, которые не отреклись от веры. Интересно, что имена дочерей являются буквальным переводом добродетелей с греческого (Пистис, Элпис, Агапе), а София означает Мудрость. В старину утро начинали со слез — считалось, что выплаканные в этот день печали отгоняют болезни от семьи на год. Также хозяйки пекли праздничный каравай, который ели всей семьей для мира в доме.

23 сентября — Зачатие честного и славного пророка, предтечи Иоанна Крестителя

Событие чествует чудесное зачатие пророка у праведных Захарии и Елисаветы, которые долгое время считались бесплодными. Это один из древнейших праздников, который отмечается еще с V века. По преданию, Захария из-за сомнений временно потерял речь, поэтому день считают предостережением от сквернословия и сплетен. Это особенный праздник для семей, которые хотят стать родителями и ждут ребенка.

26 сентября — Преставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

День памяти любимого ученика Христа и автора Откровения. Иоанн Богослов — единственный из двенадцати апостолов, который умер своей смертью в возрасте около 100 лет. В христианском искусстве его символом является орел, олицетворяющий высоту духа. По народным приметам, этот день считался рубежом осени: если 26 сентября выпадал первый снег, то настоящей морозной зимы ждали уже в конце ноября.

Церковный календарь на сентябрь 2026: даты по новому стилю

1.09 — преподобного Симеона Столпника и матери его; Собор Пресвятой Богородицы, который в Миясинах

2.09 — святого мученика Маманта; преподобного Иоанна Постника, патриарха Цареградского

3.09 — святого священномученика Анфима, епископа Никомидийского; преподобного Феоктиста, сподвижника великого Евфимия

4.09 — святого священномученика Вавилы, епископа Антиохийского; святого пророка и боговидца Моисея

5.09 — святого пророка Захарии, отца Иоанна Крестителя; преподобной Терезы из Калькутты

6.09 — святого мученика Евдоксия и тех, кто был с ним; преподобного Архиппа

7.09 — святого мученика Созонта

8.09 — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (Вторая Пречистая)

9.09 — святых и праведных богоотцев Иоакима и Анны; святого мученика Севериана

10.09 — святых мучениц Миноodоры, Митродоры и Нимфодоры

11.09 — преподобной Феодоры Александрийской

12.09 — святого священномученика Автонома

13.09 — святого священномученика Корнилия сотника

14.09 — Воздвижение честного и животворящего Креста Господня

15.09 — святого великомученика Никиты

16.09 — святой великомученицы Евфимии всехвальной

17.09 — святой мученицы Софии и трех ее дочерей — Веры, Надежды и Любви

18.09 — преподобного Евмения, епископа Гортинского, чудотворца

19.09 — святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта

20.09 — святого мученика и исповедника великого князя Михаила и боярина его Феодора, черниговских чудотворцев; святого великомученика Евстратия и тех, кто был с ним

21.09 — святого апостола Кодрата, который в Магнисии

22.09 — святого священномученика Фоки, епископа Синопского; святого пророка Ионы; преподобного Ионы, пресвитера

23.09 — Зачатие честного и славного пророка, предтечи Иоанна Крестителя

24.09 — святого первомученика и равноапостольной Феклы

25.09 — преподобной Евфросинии

26.09 — Преставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

27.09 — святого мученика Каллистрата и жены его; преподобного Нила, основателя и игумена монастыря Криптоферратского

28.09 — преподобного исповедника Харитона; святого Вячеслава, князя чешского; Собор преподобных отцов Печерских, почивающих в ближних пещерах; преподобного Антония; блаженного священномученика Никиты Будки

29.09 — преподобного Кириака, отшельника

30.09 — святого священномученика Григория, епископа Армении.

Ранее мы писали, как молиться утром, дали тексты утренних молитв — канонических и своими словами.