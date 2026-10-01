Стиль жизни Праздники

День города Запорожье 2026: когда и как в условиях войны будут отмечать 256-ю годовщину

Ольга Петухова, редактор сайта 01 октября 2026, 15:30 3 мин.
день города запорожье 2026
Фото Pixabay

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь