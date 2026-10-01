День города Запорожье 2026: когда и как в условиях войны будут отмечать 256-ю годовщину

Запорожье — город, которому есть чем гордиться. Его Соборный проспект тянется почти на одиннадцать километров и считается одним из самых длинных в мире.

Здесь вода Днепра останавливается у стены ДнепроГЭС — плотины высотой пятьдесят метров, которая превратила реку в море.

А чуть дальше лежит Хортица — самый большой остров Днепра, священная казацкая земля.

Когда этот славный город отмечает свой День рождения и известен ли план празднований — узнай из материала.

Когда День города Запорожье

День города Запорожье ежегодно празднуют в первую субботу октября. В 2026 году это дата — 3 октября.

Официальные анонсы праздничной программы уже есть. Основные праздничные мероприятия будут проходить 1–4 октября.

Празднование будут проводить с учетом мер безопасности, ведь в любой момент может прозвучать тревога и придется искать укрытие.

1 октября

17:30 — открытие выставки Голоса города 2026, просп. Соборный, 145. Вход свободный.

Gogolfest: Pokrova_TimeCode — старт международного фестиваля современного искусства.

2 октября

12:00 — презентация журнала Локальная история в Незламном Хабе Орбита, ул. Вячеслава Зайцева, 9.

16:00 — открытие выставки фотоклуба с архивными и современными фотографиями Запорожья, ЦСМ, просп. Соборный, 151.

17:00 — презентация фильма Будущее за порогами прошлого в кинотеатре Довженко, просп. Соборный, 145.

12:00 и 16:00 — мероприятия Всеукраинской конференции Антидот в рамках Gogolfest.

18:00 — музыкальная программа Gogolfest.

3 октября

12:00 — презентация серии изданий Личности Запорожья, просп. Соборный, 151. Вход свободный.

В течение дня — городская ярмарка ко Дню города возле Запорожской областной филармонии, просп. Соборный, 183.

12:00 и 16:00 — Всеукраинская конференция Антидот в рамках Gogolfest.

18:00 — музыкальная программа Gogolfest.

4 октября

11:00 — открытие мини-скульптуры Владимира Дахно возле кинотеатра Довженко, просп. Соборный, 145.

Продолжение работы городской ярмарки ко Дню города.

12:00 и 16:00 — Всеукраинская конференция Антидот в рамках Gogolfest.

18:00 — музыкальная программа Gogolfest.

Сколько лет Запорожью: самое интересное из истории к Дню города

Город возник в 1770 году во времена так называемой народной казацкой колонизации, и сейчас жители будут отмечать его 256-летие.

Правда, долгое время фигурировала и другая дата рождения Запорожья — 952 год, но она так и осталась спорной и научно не подтверждённой.

Официальную историю города ведут со времён Киевской Руси, когда именно на месте Запорожья, возле днепровских порогов, активно прокладывались новые пути и переправы.

На Хортице Байда-Вишневецкий заложил первое казацкое укрепление, и хотя турки его сожгли, дух вольности не исчез. А сама Запорожская Січь на Хортице стала тем символическим центром, от которого позже родилась вся идея независимой Украины.

Империи сменяли одна другую. Россияне строили Александровскую крепость, польские магнаты пытались подчинить казацкие земли, большевики душили восстания. Но город упрямо выживал.

Из маленького уездного Александровска он вырос в индустриального гиганта, бурно развивавшегося до прихода Второй мировой войны.

ДнепроГЭС, взорванная НКВД в 1941-м, стала трагедией города, унесшей жизни тысяч людей. Но после войны Запорожье восстановилось и снова стало одним из крупнейших промышленных центров Украины.

И вот теперь Запорожье и его область снова превратились в линию фронта. Враг пытается уничтожить его ракетными ударами, но город-крепость, город-вольница уверенно держится.

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