Сохраняй добро и забудь о ссорах: что нельзя делать на Покрову

Древний и важный праздник в православной традиции, являющийся символом защиты. Да, сейчас речь идет именно о празднике Покрова, который отмечается в Украине теперь 1 октября. И хотя существует множество легенд, традиций и обрядов, но остаются неизменными запреты. Потому рассказываем, что нельзя делать на Покрову.

Что нельзя делать на Покрову

В первую очередь необходимо свести к минимуму домашние дела, в частности уборку, стирку, рукоделие, а также тяжелый физический труд.

Не стоит в этот день и ссориться, злиться, злословить и желать другим зла. Вместо этого следует сохранять доброжелательное отношение к другим людям и ни в коем случае не отказывать гостям.

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Согласно давним традициям, было бы даже хорошо пригласить на Покрову много гостей, ведь это будет означать, что хозяев будет ждать достаток дома.

Кроме того, не рекомендуется давать и брать деньги в долг, поскольку это может повлиять на дальнейшую жизнь и оставить человека в должниках надолго.

Не желательно также злоупотреблять алкоголем и переедать. Отказаться в этот день стоит и от похода к парикмахеру, поскольку считается, что человек так укорачивает не только волосы, но и свои годы жизни.

Чуть больше об истории праздника и традиции на Покрову мы рассказывали раньше. Читай по ссылке.

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