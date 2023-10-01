Давнє та важливе свято у православній традиції, що є символом захисту. Так, зараз йдеться саме про свято Покрови, що відзначається в Україні тепер 1 жовтня. І хоч існує безліч легенд, традицій та обрядів, але лишаються незмінними заборони. Тому розповідаємо, що не можна робити на Покрову.
Насамперед необхідно звести до мінімуму хатні справи, зокрема прибирання, прання, рукоділля, а також тяжку фізичну працю.
Не варто у цей день і сваритися, злитися, лихословити та бажати іншим зла. Натомість варто зберігати доброзичливе ставлення до інших людей і в жодному разі не відмовляти гостям.
Згідно з давніми традиціями, було б навіть добре мати на Покрову багато гостей, адже це буде означати, що господарів тоді чекатиме достаток вдома.
Крім того, не рекомендується давати та брати гроші в борг, оскільки це може мати вплив на подальше життя та залишити людину у боржниках надовго.
Не бажано також і зловживати алкоголем та переїдати. Відмовитись у цей день варто й від походу до перукаря, оскільки вважається, що так людина вкорочує не лише волосся, а й свої роки життя.
Трохи більше про історію свята та традиції на Покрову ми розповідали раніше. Читай за посиланням.
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