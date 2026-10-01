Давнє та важливе свято у православній традиції, що є символом захисту. Так, зараз йдеться саме про свято Покрови, що відзначається в Україні тепер 1 жовтня (за старим стилем — 14 жовтня). І хоч існує безліч легенд, традицій та обрядів, але лишаються незмінними заборони. Тому розповідаємо, що не можна робити на Покрову.

Що не можна робити на Покрову

Насамперед необхідно звести до мінімуму хатні справи, зокрема прибирання, прання, рукоділля, а також тяжку фізичну працю.

Не варто у цей день і сваритися, злитися, лихословити та бажати іншим зла. Натомість варто зберігати доброзичливе ставлення до інших людей і в жодному разі не відмовляти гостям.

Згідно з давніми традиціями, було б навіть добре мати на Покрову багато гостей, адже це буде означати, що господарів тоді чекатиме достаток вдома.

Крім того, не рекомендується давати та брати гроші в борг, оскільки це може мати вплив на подальше життя та залишити людину у боржниках надовго.

Не бажано також і зловживати алкоголем та переїдати. Відмовитись у цей день варто й від походу до перукаря, оскільки вважається, що так людина вкорочує не лише волосся, а й свої роки життя.

Трохи більше про історію свята та традиції на Покрову ми розповідали раніше. Читай за посиланням.

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