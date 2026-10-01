Стиль життя Свята

Що не можна робити на Покрову: зберігай добро та забудь про сварки

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 01 Жовтня 2026, 10:00 2 хв.
що не можна робити на покрову
Фото Pexels

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