Покрова Пресвятої Богородиці 2025: привітання у прозі, віршах та картинках

Свято Покрови Пресвятої Богородиці вважається одним із головних у християнстві. Його відзначають за новим стилем 1 жовтня, тоді ж, коли й День захисників і захисниць України.
Читай привітання у прозі з Покровою Пресвятої Богородиці 2025 у нашому матеріалі.
Покров Пресвятої Богородиці
У свято Покрови Пресвятої Богородиці віряни ходять до церкви, моляться та співають пісні подяки захисниці Богородиці.
За переказами, понад тисячу років тому, коли мусульмани та візантійці воювали, жителі Константинополя опинилися в небезпеці.
У великому храмі, в якому молилося безліч людей, один із місцевих побачив Богоматір, яка йшла по повітрю.
Богородиця зняла зі своєї голови покривало і вкрила їм увесь народ, який був у церкві.
Так вона зуміла захистити від лиха багатьох людей, які молилися.
На честь рятівниці християни святкують Покрову та вітають одне одного з цим великим святом.
Покров Пресвятої Богородиці 2025: вітання
Від усіх негараздів ховайся під Покровом Богородиці! Бажаю тобі більше чудового здоров’я, віри міцної, спокійних днів та миру.
Нехай обходять стороною тебе і всю твою сім’ю негаразди і все лихе! Щоб у твоїй душі завжди була гармонія, а в серці жили сильна віра та любов!
***
Вітаю з днем Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай усі рідні та близькі будуть під надійною рукою Господа!
Нехай усі, хто тобі дорогий, будуть у безпеці та любові. Здоров’я тобі, гармонії та миру!
***
Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай життя пошле тобі всього найкращого!
Радості, друзів, гарну погоду та казковий настрій! Нехай Бог у твій дім приносить благодать, любов та щастя! Нехай Богородиця зміцнить твою віру і дасть більше здоров’я!
***
З Покровою! Нехай кожен твій день буде світлим та життєрадісним! Нехай оселю не залишають усмішки та дитячий сміх! Світла тобі, любові, миру і всього найкращого!
Нехай Богородиця щодня посилає віру та надію!
***
Зі світлим святом Покрови! Нехай заступниця вкриє тебе і всю твою сім’ю від нещасть та бід!
Бажаю від щирого серця безмежного щастя, миру та любові! Нехай Бог береже тебе від заздрості та хвороб!
Покрова: вітання у прозі
Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай вона покриє всю рідню Покровом і захищає вас усіх від бід, нещасть і всього поганого!
Нехай Богородиця зберігає твоє здоров’я і всіх близьких тобі людей!
***
Від душі хочеться побажати, щоб Пресвята щодня чула твої молитви і допомогла тобі за всіх труднощів та обставин! Нехай радість та спокій наповнюють твоє серце! З великим святом!
***
З Покровою вітаю! Нехай цього осіннього дня душу зігріють мир і добро! Нехай Богородиця завжди чує благання твоєї родини!
Нехай усі твої бажання завжди збуваються, а Божа Матір накриє твоїх близьких своїм Покровом і вбереже від бід та напастей!
***
З Покровою Пресвятої Богородиці! Від щирого серця бажаю, щоб у твоєму домі був мир, порядок і затишок!
Нехай у душі завжди буде віра, любов та щастя! Будь співчутливим і завжди допомагай тим, хто цього потребує! Нехай у сім’ї завжди буде мир, совість завжди буде чистою, а серце — завжди любить! Зі святом!
***
У цей величний день, коли ми відзначаємо Покрову, бажаю відчути особливу благодать. Нехай Матір Божа захищає нашу Україну, даруючи воїнам силу, а нам усім — мирне небо. Щастя, тепла і Божої ласки!
Покрова: вірші до свята 2025
Залишайся завжди під Покровом
Пресвятої Богородиці нашої.
Нехай вся родина та рідні
Будуть здоровішими, красивішими, кращими!
***
Нехай Богородиця охороняє тебе від усього злого,
Відганяє всі біди, все грішне та погане.
Нехай усі проблеми та негаразди
Забере із собою подалі!
***
Нехай усі твої молитви Бог почує,
Нехай Покрова буде оберегом.
Молись, будь у вірі своїй єдиній
І неси більше щастя, любові і миру!
