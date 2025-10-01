Покрова Пресвятої Богородиці 2025 — історія та традиції свята за новим церковним календарем

Щороку 1 жовтня християни відзначають одне з найважливіших релігійних свят — Покрову Пресвятої Богородиці. У народі його ще називають свято Покрови, або Третя Пречиста.

Торік Православна Церква України перейшла на новий церковний календар. Тож свято Покрови відзначатимуть не 14 жовтня, а на 13 днів раніше — 1 жовтня.

Покрова Пресвятої Богородиці: коли та історія свята

У переказах йдеться, що у 910 році Богородиця з’явилася у Влахеренському храмі, що в Константинополі. Люди, які тоді молилися, побачили її у супроводі ангелів та святих. Місто було оточене ворогами, й люди просили Бога про порятунок.

Тоді ж Пресвята Діва Марія зі слізьми теж стала молити Бога за християн. Вона сказала, що візьме їх під свою опіку. На знак цього вона покрила людей своїм омофором, тобто тканиною з хрестом, яку носять священники на богослужінні.

За переказами, Богородиця у ту мить засяяла небесною славою, а покров у руках її блищав “яскравіше за промені сонячні”.

Цей покров захистив місто. Піднялася буря й розкидала кораблі ворога, жителі Константинополя були врятовані від смерті.

Традиції святкування Покрови

Свято Покрови припадає на період збору урожаю. Раніше у жовтні вже починався зимовий період.

У цей день заведено ходити до церкви та молитися. За традиціями, молоді дівчата можуть просити Божу матір про заміжжя та дітей.

Раніше у народі казали так: “Білий сніг землю вкриває, мене молоду заміж споряджає”.

Також цей період був плідним на весілля, зокрема і через те, що був зібраний врожай.

На Покрову варто провідати своїх рідних та спекти смачні млинці. Вважалося, що ця страва принесе мир та добробут. Традиційно господині розвішували над вхідними дверима вишитий рушник, який висів над іконою Святої Богородиці, щоб захистити родину від негараздів.

Читати на тему Церковний календар на жовтень 2025: Покрова та інші важливі свята Які церковні свята відзначатимуть у жовтні?

Що не можна робити на Покрову

У це свято треба звести до мінімуму усі хатні справи. Не можна сваритися, злитися, лихословити та бажати іншим зла. Треба бути доброзичливим(-ою) і в жодному разі не відмовляти гостям. Раніше вважали, чим більше гостей у домі, тим більше буде достатку. Попри те, що в цей день немає посту, не бажано зловживати алкоголем та переїдати.

Існує ще чимало заборон на час свята. Читай детальніше, що можна і не можна робити на Покрову.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!