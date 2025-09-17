Церковний календар на жовтень 2025: Покрова та інші важливі свята

У жовтні на християн чекає чимало важливих дат і подій. Щоб не загубитися у святах, ми підготували церковний календар на жовтень 2025. Користуйся та відзначай разом з нами.

Основні церковні свята жовтня за новим стилем

1 жовтня — Покрова Пресвятої Богородиці

Інша назва — Третя Пречиста. Свято пов’язують з тим, що у 910 році Богородиця з’явилася у Влахеренському храмі в Константинополі. Тоді вони молили порятунок від ворогів, які оточили місто.

Марія почала молити Бога про захист та пообіцяла взяти їх під своє покровительство. На знак цього вона покрила людей своїм омофором, тобто тканиною з хрестом. В ту мить вона засяяла небесною славою, а покров у руках її заблищав.

Саме цей покров захистив місто. Буря розкидала кораблі ворогів, а жителі Константинополя врятувалися від смерті.

6 жовтня — апостола Фоми

Фома — один із 12 апостолів Ісуса, відомий тим, що не повірив в його воскресіння. У Євангелії йдеться, що він повірив у це лише тоді, коли вклав пальці у рани Христа від цвяхів.

Ця ситуація породила вислів “Фома невіруючий”. Так говорять про людину, яка не повірила словам іншого.

18 жовтня — апостола і євангеліста Луки

Лука був одним з 70 учнів Ісуса та першим істориком християнства, що намагався відтворити хронологію подій життя Христа та його апостолів після вознесіння.

Для тих часів Лука мав гарну освіту та супроводжував апостола Павла. Він ретельно записував мудрості свого вчителя, щоб зберегти точність. Він також є автором окремого Євангелія.

Церковний календар на жовтень 2025: перелік за новим стилем

2 жовтня — священномученика Кіпріана, єпископа, мучениці Юстини й мученика Феоктиста; блаженного Андрія;

— священномученика Кіпріана, єпископа, мучениці Юстини й мученика Феоктиста; блаженного Андрія; 3 жовтня — священномученика Діонісія Ареопагіта;

— священномученика Діонісія Ареопагіта; 4 жовтня — священномученика Єрофея, єпископа Афінськогоя;

— священномученика Єрофея, єпископа Афінськогоя; 5 жовтня — мучениці Харитини Амісійскої;

— мучениці Харитини Амісійскої; 7 жовтня — мучеників Сергія і Вакха;

— мучеників Сергія і Вакха; 8 жовтня — преподобної Пелагії Антіохійської;

— преподобної Пелагії Антіохійської; 9 жовтня — апостола Якова Алфієвого;

апостола Якова Алфієвого; 10 жовтня — мучеників Євлампія і Євлампії;

— мучеників Євлампія і Євлампії; 11 жовтня — апостола від 70-ти Філіпа, єдиного від семи дияконів; преподобного Феофана сповідника, єпископа Нікейського;

— апостола від 70-ти Філіпа, єдиного від семи дияконів; преподобного Феофана сповідника, єпископа Нікейського; 12 жовтня — мучеників Прова, Тараха і Андроника;

— мучеників Прова, Тараха і Андроника; 13 жовтня — священномучеників Карпа, Папили й Агатоніки;

— священномучеників Карпа, Папили й Агатоніки; 14 жовтня — священномучеників Назарія, Гервасія, Протасія й Келсія;

— священномучеників Назарія, Гервасія, Протасія й Келсія; 15 жовтня — преподобного Євтимія Нового, преподобномученика Лукіана;

— преподобного Євтимія Нового, преподобномученика Лукіана; 16 жовтня — мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому;

17 жовтня — пророка Осії;

— пророка Осії; 19 жовтня — святого пророка Йоїла;

— святого пророка Йоїла; 20 жовтня — святого великомученика Артемія;

— святого великомученика Артемія; 21 жовтня — преподобного Іларіона Великого;

— преподобного Іларіона Великого; 22 жовтня — святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського, чудотворця;

— святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського, чудотворця; 23 жовтня — апостола Якова;

— апостола Якова; 24 жовтня — священномученика Арети;

— священномученика Арети; 25 жовтня — священномучеників і нотарів Маркіяна й Мартирія;

— священномучеників і нотарів Маркіяна й Мартирія; 26 жовтня — священномученика Димитрія Мироточця;

27 жовтня — священномученика Нестора; священномучеників Капетоліни й рабині її Єротиїди;

— священномученика Нестора; священномучеників Капетоліни й рабині її Єротиїди; 28 жовтня — священномучеників Терентія й Неоніли; преподобного Стефана Савваїта, творця канонів;

— священномучеників Терентія й Неоніли; преподобного Стефана Савваїта, творця канонів; 29 жовтня — священномучениці Анастасії Римлянки;

— священномучениці Анастасії Римлянки; 30 жовтня — священномучеників Зиновія й та його сестри Зиновії;

— священномучеників Зиновія й та його сестри Зиновії; 31 жовтня — святих апостолів Стахія, Амплія.

А з традиціями та цікавими фактами про Покрову Пресвятої Богородиці можеш ознайомитися в нашому матеріалі.

