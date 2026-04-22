День ангела Вадима 2026: найцікавіше про іменини та дотепні привітання зі святом

22 квітня — це день, коли усі Вадими приймають привітання з іменинами і згадують свого небесного покровителя.

Цікаво, що ім’я Вадим асоціюється з людьми спокійними, надійними та внутрішньо сильними — тими, хто не шукає гучних слів, але впевнено йде за метою.

Більше про День ангела, небесного покровителя та привітання для іменинника — у матеріалі.

Коли День ангела Вадима 2026

У православній традиції День ангела Вадима відзначають 9 квітня за новим стилем — у день пам’яті священномученика Вадима Персидського. Або ж 22 квітня — за старим стилем.

Остання дата в відкритих джерелах згадується навіть частіше, можливо тому, що ми ще звикаємо до нового церковного календаря.

Хто небесний покровитель Вадима

Святий Вадим Персидський жив у четвертому столітті в Персії і був християнським архімандритом. У часи гонінь на християн його схопили разом із учнями та довгий час катували, вимагали зректися віри.

Проте святий залишився твердим у своїй вірі. Саме тому він і став небесним покровителем усіх, хто носить це ім’я.

Що відомо про характер Вадима

Ім’я має давнє слов’янське походження. Найчастіше людей на ім’я Вадим описують як врівноважених і спокійних.

Такий чоловік зазвичай не діє імпульсивно — він спочатку аналізує ситуацію, а вже потім приймає зважене рішення.

Він наполегливий, впевнено й послідовно йде до своєї мети. На нього можна покластися.

Він спостережливий, розумний та рідко робить поспішні висновки. Крім того, Вадим успішно долає труднощі та залишається мужнім у складних ситуаціях.

Привітання з іменинами Вадима

Вадиме, з Днем ангела тебе! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був на зв’язку, як хороший Wi-Fi. І щоб удача підписала з тобою довічний контракт і не думала його розривати!

***

З іменинами, чоловіче! Нехай твій характер буде міцний, як кава зранку. І нехай твій ангел не просто охороняє, а ще й інколи підказує правильні ходи в житті!

***

Вадиме, вітаю з іменинами! Бажаю, щоб ангел-охоронець працював у режимі 24/7 без відпусток, а всі життєві проблеми боялися тебе більше, ніж ти — будильника зранку!

***

Друже, з Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець оберігав і підказував сміливі ідеї. Нехай у тебе завжди буде більше приводів для сміху, ніж для серйозних роздумів!

А ще поцікався, коли відзначає іменини Юрій і що відомо про святого небесного покровителя Юріїв.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!