День ангела Вадима 2026: найцікавіше про іменини та дотепні привітання зі святом

22 квітня — це день, коли усі Вадими приймають привітання з іменинами і згадують свого небесного покровителя.
Цікаво, що ім’я Вадим асоціюється з людьми спокійними, надійними та внутрішньо сильними — тими, хто не шукає гучних слів, але впевнено йде за метою.
Більше про День ангела, небесного покровителя та привітання для іменинника — у матеріалі.
Коли День ангела Вадима 2026
У православній традиції День ангела Вадима відзначають 9 квітня за новим стилем — у день пам’яті священномученика Вадима Персидського. Або ж 22 квітня — за старим стилем.
Остання дата в відкритих джерелах згадується навіть частіше, можливо тому, що ми ще звикаємо до нового церковного календаря.
Хто небесний покровитель Вадима
Святий Вадим Персидський жив у четвертому столітті в Персії і був християнським архімандритом. У часи гонінь на християн його схопили разом із учнями та довгий час катували, вимагали зректися віри.
Проте святий залишився твердим у своїй вірі. Саме тому він і став небесним покровителем усіх, хто носить це ім’я.
Що відомо про характер Вадима
Ім’я має давнє слов’янське походження. Найчастіше людей на ім’я Вадим описують як врівноважених і спокійних.
Такий чоловік зазвичай не діє імпульсивно — він спочатку аналізує ситуацію, а вже потім приймає зважене рішення.
Він наполегливий, впевнено й послідовно йде до своєї мети. На нього можна покластися.
Він спостережливий, розумний та рідко робить поспішні висновки. Крім того, Вадим успішно долає труднощі та залишається мужнім у складних ситуаціях.
Привітання з іменинами Вадима
Вадиме, з Днем ангела тебе! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був на зв’язку, як хороший Wi-Fi. І щоб удача підписала з тобою довічний контракт і не думала його розривати!
***
З іменинами, чоловіче! Нехай твій характер буде міцний, як кава зранку. І нехай твій ангел не просто охороняє, а ще й інколи підказує правильні ходи в житті!
***
Вадиме, вітаю з іменинами! Бажаю, щоб ангел-охоронець працював у режимі 24/7 без відпусток, а всі життєві проблеми боялися тебе більше, ніж ти — будильника зранку!
***
Друже, з Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець оберігав і підказував сміливі ідеї. Нехай у тебе завжди буде більше приводів для сміху, ніж для серйозних роздумів!
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!