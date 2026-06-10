Ой на Івана, та й на Купала: коли святкують та які традиції цієї ночі

Одне із найбільших літніх свят українців — Івана Купала. Традиційно його святкували в ніч з 6 на 7 липня, однак тепер дата змістилася.

Коли Івана Купала 2026 та що не можна робити у цей день — читай у матеріалі.

Івана Купала 2026: коли святкують

Святкування Івана Купала традиційно припадало на ніч з 6 на 7 липня. Однак, оскільки свято тісно повʼязане зі святкуванням Різдва Івана Хрестителя, то дата, як і решта церковних дат, змістилася.

У 2026 році українці святкуватимуть Івана Купала в ніч з 23 на 24 червня.

Це, без перебільшення, найдавніше та найколоритніше свято слов’ян, яким закінчується літній сонячний цикл календарних дохристиянських свят.

З часом свято Купала трансформувалося в церковне свято Різдво Предтечі та Хрестителя Господня Івана, яке тісно переплелося з дохристиянськими віруваннями українців.

Інші назви свята: Іванів день, Купала, Колосок, Ярило, Сонцекрес, Купайло, Іван-травник.

Свято символізує зв’язок людини із природою та їхню взаємодію.

Івана Купала: традиції святкування

Святкування літнього свята відбувається біля річок та водоймищ. Молоді хлопці та дівчата стрибають через ватру — велике вогнище. Якщо вогонь не роз’єднає їхні руки під час стрибка — парі бути разом та будувати щасливе життя.

Дівчата без пари в цей вечір плетуть вінки та запускають їх водоймою. Той вінок, що попливе далеко, віщує дівчині швидке весілля. Якщо ж вінок тоне — цього року весілля дівчини не відбудеться.

З цим святом також пов’язана й історія квітки папороті. Лише у Купальську ніч на папороті розцвітала чарівна вогняна квітка щастя — кочедижник, тому всі охочі йдуть у ліс шукати її. Як правило, шукали магічну квітку парами.

За переказами, в ніч на Купала, папороть зацвітає лише на мить, і людина, яка зірвала її, зможе розуміти мову тварин і птахів, бачити приховані скарби та входити до будь-яких скарбниць. А також зможе знайти кохання і стати щасливою.

У ці прикмети ревно вірили наші пращури, нині ж молодь святкує Івана Купала задля забави та згадки коренів нашого народу.

Що не можна робити в ніч на Івана Купала

Існує кілька заборон, чого не можна робити на Івана Купала:

в купальську ніч не можна спати, оскільки в цей час оживає не лише природа, а й особливо активною стає всяка нечисть — відьми, перевертні, русалки, чаклуни, домовики, водяники, лісовики;

також якомога далі від води радять триматися молодим хлопцям та вагітним жінкам, бо їх можуть затягти на дно русалки;

не можна позичати гроші та давати їх у борг, не можна підбирати знайдені випадково гроші — через це може зникнути добробут.

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Головне фото: Depositphotos.

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