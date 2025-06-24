Ворожіння на коханого та пошуки цвіту папороті: таїнство святкування Івана Купала

Івана Купала — традиційне старослов’янське свято. Раніше його відзначали 7 липня. А у 2025 році святкувати слід уже в ніч з 23 на 24 червня.

Це святкування з нагоди літнього сонцестояння і на честь Святого Іоанна Хрестителя. Про його традиції розповідаємо у матеріалі.

Обряди та ритуали на Івана Купала

Святкові звичаї сповнені магією — ритуальним очищенням вогнем, ворожінням на судженого, гаданням, різноманітними іграми. Святкувати Івана Купала почали після хрещення Русі, хоча православна церква і досі не підтримує народні купальські гуляння. У 20-му столітті учасників святкувань навіть затримували й карали.

Гуляння на Івана Купала починали ще з ночі. Дійство розгорталося біля водоймища. Увечері, щойно зайде сонце, люди розпалювали багаття, для якого збирали хмиз, суху траву та поламані знаряддя праці. Горіти воно мало аж до самого ранку.

Люди співали пісні, водили хороводи та проводили обряди. Один із них — спалення опудала Морени. За легендами, це міфічне божество — втілення зла. Коли вона згорала, добро перемагало зло. У деяких селах Морену топили у річці.

Ще одна традиція — стрибки через багаття. Люди вірили, що полум’я має цілющу силу, захищає від хвороби та злих сил.

А якщо молода пара, тримаючись за руки, стрибала через полум’я і руки не розділялися, то в майбутньому на неї чекав щасливий та міцний шлюб.

Гадання на Івана Купала

Дівчата у купальську ніч ворожили, щоб дізнатися ім’я свого судженого, потім плели вінки та спускали їх на воду. У вінок вплітали різноманітні квітки й гілочки дерев — вони надавали йому особливу магічну силу.

Переважно для цього використовували троянди, базилік, барвінок, папороть, мак, ожину, а також гілочки дуба та берези. А ще до вінків кріпили свічку, запалювали її та пускали їх на воду. В яку сторону попливе вінок — звідти буде майбутній обранець.

Якщо вінок не потонув і свічка не гасла, то вважалося, що дівчина зовсім скоро вийде заміж. Якщо ж буде крутитися на місці або потоне, то доведеться ще почекати.

Потім дівчата разом із парубками ішли в ліс шукати квітку папороті — це одне з найголовніших дійств свята. За стародавнім повір’ям, міфічну квітку майже нереально знайти, оскільки вона цвіте лише раз на рік, і дуже короткий час. Від людських очей її приховує нечиста сила.

Той, кому вдасться знайти та зірвати цвіт папороті, за легендами, отримає особливу силу — зможе розуміти мову тварин, ставати невидимим та бачити, де заховані усі скарби.

Івана Купала зазвичай святкували із розмахом у різних куточках України. Цьогоріч війна внесла свої корективи. У декількох областях тривають активні бойові дії, врешті, є постійна загроза ракетних атак.

Тож урядники просять уникати великих скупчень людей. Обов’язково відсвяткуємо — після перемоги.

