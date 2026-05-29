Таїсію Повалій засудили до 12 років тюрми: права на пісні передали Україні

Колишня золота голосистка України, а нині активна пропагандистка кремля Таїсія Повалій офіційно визнана злочницею. Вінницький міський суд поставив крапку у справі екснардепки від забороненої Партії регіонів, призначивши їй суворе покарання за систематичну підтримку агресора та зраду власного народу.
Вирок за зраду: 12 років ув’язнення та повна ізоляція
Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, 28 травня суддя Вінницького міського суду оголосив вердикт: Повалій засуджено до 12 років позбавлення волі. Окрім реального терміну за ґратами, артистці на 15 років заборонено обіймати будь-які посади в органах влади.
Прокурори Вінницької обласної прокуратури надали беззаперечні докази того, що після 2014 року Повалій свідомо обрала шлях співпраці з ворогом. Вона не лише виїхала до рф, а й стала рупором антиукраїнської пропаганди, виправдовуючи збройну агресію та окупацію рідних земель.
Держава забирає пісні: авторські права Повалій тепер належать Україні
Унікальною особливістю цього вироку стала конфіскація не лише фізичного майна, а й інтелектуальної власності. Вперше в історії України майнові права на музичні твори артистки-зрадниці офіційно передано державі.
— У 2024 році ВАКС ухвалив рішення про стягнення в дохід держави її активів включаючи майнові права на 9 музичних творів. У 2025 році ці права офіційно зареєстровано за державою Україна, — йдеться у повідомленні відомства.
Це означає, що відтепер будь-яке використання цих творів приноситиме дохід українському бюджету, а не співачці, яка розважає окупантів.
Від Партії регіонів до російського паспорта: шлях пропагандистки
Слідство встановило, що Повалій системно виступала на концертах на підтримку так званої сво та брала участь у заходах, присвячених незаконній онексії українських територій. У 2023 році вона остаточно відхрестилася від Батьківщини, офіційно отримавши громадянство країни-агресора.
Її виступи на російських телеканалах та в медіа були насичені антиукраїнськими наративами, що підпадає під кілька статей Кримінального кодексу України, зокрема колабораційну діяльність та виправдовування агресії.
Рішення суду передбачає конфіскацію всього майна Повалій у дохід держави. Список активів вражає своєю вартістю:
- розкішна нерухомість та земельні ділянки на Київщині;
- дорогі транспортні засоби;
- вогнепальна зброя.
Усі ці статки тепер працюватимуть на користь України. Вирок став чітким сигналом: за роботу на ворога та публічне приниження своєї країни доведеться платити не лише репутацією, а й свободою та всіма накопиченими активами.
