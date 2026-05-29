Таисию Повалий приговорили к 12 годам тюрьмы: права на песни передали Украине

Бывший золотой голос Украины, а ныне активная пропагандистка кремля Таисия Повалий официально признана преступницей.

Винницкий городской суд поставил точку в деле экс-нардепа от запрещенной Партии регионов, назначив ей суровое наказание за систематическую поддержку агрессора и предательство собственного народа.

Приговор за измену: 12 лет тюрьмы и полная изоляция

Как сообщает Офис Генерального прокурора, 28 мая судья Винницкого городского суда огласил вердикт: Повалий приговорена к 12 годам лишения свободы. Помимо реального срока за решеткой, артистке на 15 лет запрещено занимать любые должности в органах власти.

Прокуроры Винницкой областной прокуратуры предоставили неопровержимые доказательства того, что после 2014 года Повалий сознательно выбрала путь сотрудничества с врагом. Она не только выехала в рф, но и стала рупором антиукраинской пропаганды, оправдывая вооруженную агрессию и оккупацию родных земель.

Государство забирает песни: авторские права Повалий теперь принадлежат Украине

Уникальной особенностью этого приговора стала конфискация не только физического имущества, но и интеллектуальной собственности. Впервые в истории Украины имущественные права на музыкальные произведения артистки-предательницы официально переданы государству.

— В 2024 году ВАКС принял решение о взыскании в доход государства ее активов включая имущественные права на 9 музыкальных произведений. В 2025 году эти права официально зарегистрированы за государством Украина, — говорится в сообщении ведомства.

Это означает, что отныне любое использование этих произведений будет приносить доход украинскому бюджету, а не певице, развлекающей оккупантов.

От Партии регионов до российского паспорта: путь пропагандистки

Следствие установило, что Повалий системно выступала на концертах в поддержку так называемой сво и принимала участие в мероприятиях, посвященных незаконной аннексии украинских территорий. В 2023 году она окончательно отреклась от Родины, официально получив гражданство страны-агрессора.

Ее выступления на российских телеканалах и в медиа были насыщены антиукраинскими нарративами, что подпадает под несколько статей Уголовного кодекса Украины, в частности коллаборационную деятельность и оправдание агрессии.

Конфискованные особняки, элитные авто и оружие

Решение суда предусматривает конфискацию всего имущества Повалий в доход государства. Список активов впечатляет своей стоимостью:

роскошная недвижимость и земельные участки в Киевской области;

дорогие транспортные средства;

огнестрельное оружие.

Все эти активы теперь будут работать на благо Украины. Приговор стал четким сигналом: за работу на врага и публичное унижение своей страны придется платить не только репутацией, но и свободой, а также всеми накопленными активами.

