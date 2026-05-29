Варварская эскалация: США в Совбезе ООН предостерегли Россию от ударов по Киеву

На фоне очередной волны массированных ракетных атак на украинские города Совет Безопасности ООН стал площадкой для беспрецедентно острых заявлений.

Пока Вашингтон официально называет действия Москвы варварством, Киев переходит к конкретным ультиматумам, требуя радикального усиления обороны и финансового давления.

Заседание Совбеза ООН: предупреждение от Вашингтона

Заместитель постпреда США при ООН Тэмми Брюс, которую цитирует Укринформ, во время своего выступления не подбирала слов, комментируя использование Россией новейшего ракетного вооружения против жилых кварталов. Она подчеркнула, что систематические обстрелы столицы лишь отдаляют любые перспективы завершения войны.

— Последние массированные удары по Киеву со стороны России, включая развертывание гиперзвуковых баллистических ракет Орешник, являются необъяснимой, опасной и варварской эскалацией, — заявила Брюс.

Представительница США акцентировала на том, что разрушение музеев, общественного транспорта и жилых домов является недопустимым и отвратительным.

Она призвала стороны к немедленному прекращению огня, напомнила Москве о неприкосновенности дипломатических объектов и подчеркнула готовность США к конструктивной роли в переговорах, если появится реальная приверженность обеих сторон.

США предостерегают Кремль от так называемых систематических ударов по Киеву, которые преследуют цель лишь увеличения количества жертв среди мирного населения. Отдельное внимание было уделено безопасности дипломатов: Россию призвали вспомнить о юридических обязательствах по защите дипучреждений.

Посол также напомнила о позиции Госсекретаря Рубио, подчеркнув готовность США к активной дипломатии:

Как сказал госсекретарь Рубио в начале этой недели, Соединенные Штаты готовы играть конструктивную роль, как только появится любая возможность и реальная приверженность обеих сторон.

Запрос Киева: ПВО в десятикратном размере

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник ответил на угрозу еще более прагматично. По его словам, старые методы сдерживания больше не работают, а новый уровень российского террора требует ответа совсем иного масштаба.

— Украина призывает своих европейских и американских партнеров увеличить помощь в сфере противовоздушной обороны как минимум в десять раз. Тревожный новый масштаб российского воздушного террора требует ответа совсем иного масштаба. Нам нужно лучше защищать небо над нашими городами и спасать жизни гражданских, — подчеркнул дипломат.

Мельник также призвал Совбез не ограничиваться словами, а принять резолюцию о немедленном прекращении огня и обмене пленными по формуле всех на всех.

Помимо военного аспекта, украинский дипломат настаивает на усилении санкционной удавки, чтобы лишить российскую военную машину финансовых ресурсов.

Эскалация вокруг Киева, по мнению украинской стороны, является признаком паники в Кремле, вызванной успешными ударами ВСУ по военным объектам РФ. В то же время международное сообщество, устами представителей США и Генсека ООН Антониу Гутерриша, предупреждает: война находится на грани потери управляемости.

Сейчас вопрос остается открытым: услышат ли партнеры призыв Киева о десятикратном усилении ПВО и заставят ли заявления США Москву изменить тактику систематического террора.

Напомним, 24 мая Россия повредила полторы сотни объектов в Украине.

